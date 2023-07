Trys iš trijų: Lietuvos U20 rinktinė Europos čempionate dramatiškai nugalėjo Lenkiją

Likus pusantros minutės kaimynai lenkai buvo priartėje iki 3 taškų, tačiau tiksliau mačo pabaigą sužaidę lietuviai šventė pergalę.

20 taškų mūsiškiams pelnė Liutauras Lelevičius, kuris taip pat surinko 24 naudingumo balus.

Motiejus Krivas nugalėtojams pelnė 16 taškų, o broliai Dominykas ir Dovydas Butkos pelnė po 10.

Lenkijos gretose išsiskyrė 17 taškų pelnęs Piotras Winkowski.

Lietuvių varžovai aštuntfinalyje tapo Slovėnijos krepšininkai, kurie grupės etape pralaimėjo visus 3 kartus.

Lenkijos rinktinei tai buvo trečiasis pralaimėjimas iš tiek pat galimų.

Lietuviai C grupėje taip pat įveikė kroatus 86:67, o vakar pranoko graikus 80:62.

