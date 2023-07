„Ryto“ gretas palikęs islandas keliasi žaisti į Graikijos klubą

Islandas Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) praėjusį sezoną per 21 minutę įmesdavo 8,9 taško, atkovodavo 1,6 kamuolio, atlikdavo 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 8,9 naudingumo balo.

Čempionų lygoje jo statistika per 22 minutes siekė 11,3 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir 7,2 naudingumo balo.

PAOK kitais metais varžysis FIBA Čempionų lygos turnyre.

It's official! PAOK basketball announces the agreement with Elvar Fridrikkson 🤍🖤

Welcome to #PAOK @ElvarFridriks

