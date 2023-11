„Žalgirio“ lyderis Mathiasas Oyewusi palieka Vilnių ir keliasi į Prancūziją

M.Oyewusi dar prieš praėjusį sezoną medžiojo Kazachstano ir Prancūzijos antros lygos klubai, tačiau puolėjas turėjo sutartį su „Žalgiriu“. Nepaisant puolėjo norų išvykti, visi tuometinio Lietuvos čempiono pasiūlymai buvo atmesti.

„Optibet A Lygoje“ M.Oyewusi praėjusiame sezone per 30 rungtynių pelnė 19 įvarčių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Čempionų lygos atrankoje M.Oyewusi per 4 rungtynes pelnė 1 įvartį, tuo tarpu Europos lygos ir Konferencijų lygos atrankose per 3 rungtynes nepasižymėjo.

Naujoji jo ekipa „Valenciennes“ per 14 rungtynių yra surinkusi tik 9 taškus ir įmušusi tik 9 įvarčius.

Kontraktui pasibaigus, „Žalgiris“ išpirkos iš prancūzų negaus.