Futbolo milžinų mūšyje neapsieita be incidentų – rungtynių pradžią teko nukelti

Kol kas plačiau apie incidentą ir kas jį galėjo sukelti nepranešama. Pasak pranešimų, iš pradžių sirgaliai įsivėlė į žodinį konfliktą, pranešama apie skraidančias kėdes.

Įrašuose matoma, kaip policija ir su lazdomis tramdo argentiniečių sirgalius. Apie sužeistuosius nepranešama, bet priduriama, kad bent keliems sirgaliams prireikė medikų pagalbos.

Rungtynės dėl incidento buvo kuriam laikui atidėtos.

O vėliau arši kova vyko ir vėliau aikštėje. Vien per pirmąjį kėlinį komandos prasižengė 22 kartus, iš jų net 16 brazilų pražangos. Jiems parodytos ir trys geltonos kortelės.

Mačo pabaigoje Joelintonas dar buvo išvarytas iš aikštės, o rungtynes 1:0 laimėjo Argentina, kuriai pergalingą įvartį 63-iąją minutę pelnė Nicolasas Otamendi.

L. Messi po rungtynių tokius Brazilijos policijos veiksmus pavadino skandalingu ir tikino, kad futbolo sąjunga privalo imtis tyrimo.

These are crazy scenes 😳

Fights are getting out of control before the start of this Argentina vs Brazil game pic.twitter.com/1OrIhg5zTZ