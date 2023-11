Laikus futbole prisiminęs Andrius Tapinas atsakė, ko labiausiai gailėjosi kalbindamas Arūną Pukelį

„padkaSto“ kolektyvo nariai Arūnas Klimavičius, Lukas Gintautas bei Jaroslav Michalkevič kartu su pašnekovu taip pat kalbėjo apie krauju pažymėtą pastarojo meilę „Newcastle United“ klubui, kitas sporto šakas ir legendinės Rūdiškių „Vėtros“ laikus.

Beveik dvi valandas trukusio pokalbio metu taip pat buvo kalbama apie visą eilę žinomų Lietuvos futbolo pasaulio žmonių – Julių Kvedarą, Liutaurą Varanavičių ar Vladimirą Romanovą.

Andriaus Tapino skrydis į Dariaus ir Girėno stadioną sraigtasparniu

Prisiminęs šio amžiaus pradžią, A. Tapinas pasakojo, jog tuo metu kuriant LFF rinkodarą jiems buvo leidžiama viskas, todėl grandiozinių idėjų netrūkdavo.

„Prieš rungtynių transliaciją aš pasiūliau padaryti Lietuvos futbolo diskusijų forumą, tiesiogiai – stadione, idėja jiems patiko. <...> Ir man tada šovė mintis, aš nežinau, kaip ji man šovė, iki šiol negaliu paaiškinti – kad būtų labai faina man, nes čia ir asmeninė ambicija buvo, kartu su Benjaminu Zelkevičiumi (tuometinis nacionalinės rinktinės treneris – aut. past.) nusileisti į stadioną su sraigtasparniu.

TV3 tuo metu turėjo savo sraigtasparnį, aš paprašiau jų sraigtasparnio, sako – imk, o kam tau jis? Sakau mes norime su juo nusileisti į stadioną. Tada jie klausia, o jūs čia susiderinot? Sakau taip taip, mes susiderinsim viską. Ir galiausiai mums pavyko kažkaip susiderinti su miesto valdžia, kad miesto centre leistų nuleisti sraigtasparnį.

Kodėl, kam reikalingas sraigtasparnis? Negaliu paaiškinti. Galvoje atrodė įspūdingai – nusileidžia sraigtasparnis, mes išeinam su treneriu, prasideda tiesioginė transliacija.

Papasakojus idėją treneriui B. Zelkevičiui – gavome atsaką, jog jis neskris, nes aukščio bijo. Nu tai gerai, sakau, aš tada nusileisiu, nes labai norėjau. Ir mes jau leidžiamės, šalia operatorius, ir tik mes nusileidom – sraigtasparnis išmušė visą studijos techniką. Prasideda tiesioginė transliacija, o nėra nei garso, nieko. Pamenu tada TV3… Taip ant manęs kaukė TV3 programų direktorius, kaip niekas nėra kaukęs. Ir jie nesuprato, ką daryt – garsas tai yra, tai jo nėra, tas sraigtasparnis kažkur dūzgia...“ – šypsojosi istoriją prisiminęs A. Tapinas

Interviu su Šviniumi

2021-aisiais metais A.Tapino įkurtoje „Laisvės TV“ studijoje lankėsi ir įtakingas LFF veikėjas Arūnas Pukelis-Švinius. Šis interviu buvo prisimintas ir naujausio „PadkaSto“ tinklalaidės epizodo metu.

Pasak žurnalisto, A. Pukelis į studiją atvyko itin gerai pasiruošęs ir neigė kone visus apie jį beriamus faktus.

„Su juo turėjome labai įdomų dviejų valandų interviu. Nesitikėjau, kad galima nuimti jo kaukę. Žmogus atėjo labai gerai pasiruošęs ir aš žinau, kad kai kurie medijos profesionalai buvo pasamdyti tam, kad su juo dirbtų, kad nuspėtų kokie bus klausimai ir t.t. Tiek prieš laidą, tiek po jos jis buvo labai mandagus. Vienintelis dalykas, kurio aš gailiuosi po to interviu – vienu metu ta kaukė jam pradėjo slysti ir aš labai gailiuosi, kad aš to neužkabinau iki galo. Jau pradėjo lįsti „bachūras“, turėjau jį užspausti ir ištraukti iš jo, bet man nepavyko to padaryti“, – prisiminė pašnekovas.

Tos pačios temos metu A. Tapinas taip pat pasidalino savo nuomone apie žurnalisto Skirmanto Malinausko teismus su jau minėtu A. Pukeliu-Šviniumi.

Pilną pokalbį su Andriumi Tapinu galima rasti čia: