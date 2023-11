Euro 2024 atranka: titulą ginantys italai iškovojo bilietą, paaiškėjo ir dar dvi čempionate žaisiančios rinktinės

Į Europos čempionatą šiaip ne taip prasibrovė titulą ginantys italai. Jiems mače su ukrainiečiams reikėjo bent nepralaimėti, o Ukrainai žūtbūt laimėti.

Rungtynės pasibaigė be įvarčių 0:0, vadinasi, Italija C grupėje liko antra ir iškovojo bilietą į Europos čempionatą. Nors abi rinktinės surinko po 14 taškų, viską lėmė tarpusavio akistata, o pirmame komandų mače italai namuose buvo stipresni 2:1.

Italy are heading to Euro 2024 to defend their title 🇮🇹 pic.twitter.com/Xj0XwfuvzX