„Žalgirio“ kelyje Eurolygoje – rezultatyviausia turnyro komanda su uraganiniu vedliu priešaky

Mačas Ispanijoje prasidės 21.30 Lietuvos laiku. Rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 Sport kanalas ir naujos kartos televizija GO3.

„Baskonia“ demonstruoja banguotą formą. Po geros sezono pradžios Eurolygoje gavo du niuksus iš eilės, dar sykį, praėjusį savaitgalį, patyrė pralaimėjimą ir Ispanijos čempionate.

„Baskonia“ gretose vėl sutiksime du lietuvius – komandos spalvas ir šiemet gina Rokas Giedraitis ir Tadas Sedekerskis, kurie abu rungtynėse žais.

K. Maksvytis apibūdindamas būsimus varžovus minėjo, kad tai greitą krepšinį žaidžianti ir daug bėganti komanda.

„Laukia dviguba savaitė. Visų pirma, „Baskonia“, tai tipiška ispaniška komanda, labai gera puolime, labai gerai bėganti į greitą puolimą, gal ne tokia gera gynyboje pagal skaičius, bet prie savo žiūrovų renka daug taškų, daug pigių taškų iš greito puolimo, nemažai tritaškių, nemažai snaiperių.

Manau, kad visų pirma tokią komandą reikia sustabdyti, neleisti įgyti pasitikėjimo iš pelnomų taškų, nes pasitikėjimą jie įgyja savo puolimu. Priversti gintis ir taip pasistengti laimėti rungtynes“, – teigė K. Maksvytis.

Uraganinis puolimas ir sunkiai sustabdomas lyderis

„Baskonia“ komanda žaidžia greitą, uraganinį krepšinį, atakos dažnai trunka labai trumpai, metimai išmetami tik gavus pirmąją progą galbūt net pačioje atakos pradžioje.

Ne veltui ši komanda visame turnyre yra pirma pagal pelnomus taškus (vid. 87,8). Savo arenoje jie tarsi užsikuria dar labiau iš tik Pirėjo „Olympiacos“ šiemet iš ten pavyko šiaip ne taip išsivežti pergalę.

„Baskonia“ kartu yra pirma komanda turnyre pagal išmestus tolimus metimus (31,3), o taiklumas siekia 37,8 proc. Jie ir solidžiai dalinasi kamuoliu – 19,6 rez. perd., o tai yra ketvirtas rezultatas Eurolygoje šiame sezone.

Ir iš tiesų „Baskonia“ visada buria į komandą krepšininkus, kurie puikiai tinka propaguojamai žaidimo filosofijai. Visų pirma, būtina paminėti tikrą komandos lyderį gynėją Markusą Howardą. Amerikietis per mačą išmeta vidutiniškai išmeta net po 8 tritaškius (43,1 proc. taiklumas).

Jo taškų vidurkis per rungtynes siekia 17,1 taško. Jis tikras uraganas, kurį žalgiriečiams bus sunku stabdyti. Tvirtas, gerai kuną valdantis, staigus krepšininkas juda aikštėje kaip tikras vijurkas. Prieš jį, pavyzdžiui, Lukui Lekavičiui bus itin sunku gintis, tad realu, kad daugiau žaidimo laiko gaus Tomas Dimša.

„Daug kas jį lygina su Larkinu, kažkiek ir primena savo savybėmis Larkiną, daug tritaškių, daug nulemia individualiomis savybėmis. Geras puolėjas, kažkiek turi problemų gynyboje, bet viską kompensuoja jo super puolimas. Reikės skirti daug dėmesio, kad jis neįsižaistų, nes įgavęs laisvės mėto tritaškius iš rūbinės ir užveda savo komandą“, – apie varžovų lyderį sakė K. Maksvytis.

Kitas „Baskonia“ ginklas yra Dariusas Thompsonas, pelnantis vidutiniškai po 11,8 tšk. per rungtynes. Jis yra pavojingas ir iš distancijos, ir savo prasiveržimais.

Į šią trijulę dar įsipaišo estas Maiko Kotsaras. Aukštaūgis tapo gal net tikru atradimu šiame sezone. Krepšininkas per rungtynes vidutiniškai įmeta 12,5 tšk. ir atkovoja 3,4 kamuolio. Universalus žaidėjas, galintis ir patikimai gintis, ir gerai grumtis po krepšiu.

Vanja Marinkovičius, Daultonas Hommesas ar Pierria Henry irgi puikiai pažįstami veidai, įnešantys savo indėlį puolime.

Žinoma, toks yra ir lietuvis Rokas Giedraitis. Pastarieji keli mačai jam nesusiklostė (per abu pelnė 3 taškus), tačiau jam suteikus laisvės, visi puikiai supranta, jis gali pridaryti daug bėdos. Ypač jei leisi įsibėgėti.

„Žalgirio“ laukia labai sunkios užduotys gynyboje, kaip kiek įmanoma labiau sustabdyti greitą varžovų žaidimą ir neleisti jiems pagauti geros žaidimo bangos. Daug ką lems patikima asmeninė gynyba, svarbu bus antrojo šanso taškai.

Kita vertus, ispanai patys nėra patikimi gynyboje ir žalgiriečiai privalo žaisti agresyviai. Vis dėlto užduotį gali kiek apsunkinti Kevarriuso Hayeso situaciją. Aukštaūgis praėjusiame Eurolygos mače susižeidė ir nors su komanda išvyko į Ispaniją, lieka neaišku, ar pasirodys ant parketo.

K. Maksvytis pagyrų negailėjo ir antrajam lietuviui gretose Tadui Sedekerskiui.

„Jis daro tą patį, kaip ir visada, yra tas vadinamas „all around“ žaidėjas, kuris gali žaisti per kelias pozicijas, gerai žaidžia be kamuolio, įkirtimai, puolime atkovoti kamuoliai. Žaidžia tą patį, ką ir anksčiau, gal tik to užtikrintumo šiek tiek daugiau ir jaučia didesnį trenerio pasitikėjimą nei pernai“, – teigė treneris.

T. Sedekerskio statistiką per mačą vidutiniškai siekia 7,6 tšk. ir 4 atkovotus kamuolius.

Galima tikėtis labai rezultatyvių rungtynių, nes būtent taip žaidžia „Baskonia“. Kauniečiams, žinoma, bus sunku spėti pagal tokį spartų žaidimo tempą. Gynyboje laukia nelengva užduotis ir K. Hayeso žaidimas ar ne būtų svarbus aspektas rungtynėse.

Aišku, „Žalgirio“ vijurkas Keenanas Evansas ar kiti gynėjai turės pakankamai laisvės išsimesti savo metimus. Vis dėlto pagrindinis klausimas išlieka veiksmai gynyboje, nes varžovai turi daug opcijų puolime ir kauniečiams įsivelti į uraganinį krepšinį nebūtų patogu.

„Baskonia“ susirenka gana daug „antrojo šansų“ taškų, tad kova dėl kamuolių ir protingas pražangų išnaudojimas neleistų varžovams bėgti į priekį, ką jie puikiai moka.

Žalgiriečiamas svarbiausia neįkristi į rimtas duobes rungtynių metu ir nepaleisti varžovų per tolį priekį.

Nors varžovų gretose yra pakankamai pavojingų ginklų puolime, tačiau sustabdžius jų greitą puolimą, priverčiant dirbti kiekvienoje atakoje ir taikant agresyvią ties pražangos riba gynybą galima juo išmušti iš vėžių.

Ir nors mačo favoritai yra „Baskonia“, bet „Žalgiris“ yra tos pačios lentynos komanda, kuriai svarbiausiai mače varžovams bus neleisti pagauti tos geros žaidimo bangos, nes kitu atveju Baskonia“ sutabdyti jų arenoje yra labai sunku.