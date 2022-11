Skandalas: Lenkijos parlamentarė apkaltino teniso federacijos prezidentą seksualiniu priekabiavimu

Lenkijos portalas „Onet“ atliko tyrimą ir išplatino informaciją apie galimus M.Skrzypczynskio nusikaltimus. Viena iš žaidėjų, likusi anonime, papasakojo, ką jai teko patirti.

„Kai man buvo 14-a, jis mane palietė pirmą kartą... Jis graibė mano krūtinę, sėdmenis ir intymias vietas. Aš iki šiol prisimenu tą jo juoką. Jam visa tai atrodė linksma“, - sakė mergina.

„Onet“ pakalbintos merginos teigimu, M.Skrzypczynskis nuolat laidydavo seksistines replikas apie tenisininkių krūtines ir sėdmenis bei išgalvodavo įvairiausias keistas bausmes žaidėjoms. „Onet“ taip pat išsiaiškino, kad Lenkijos teniso federacijos prezidentas galimai smurtavo prieš savo dukrą.

Neseniai prabilti nusprendė ir Lenkijos parlamentarė Katarzyna Kotula, prisidėjusi prie kaltinimų M.Skrzypczynskiui.

„Už uždarų durų jis lietė intymias mano kūno vietas, krūtinę, sėdmenis... Jis seksualiai prie manęs priekabiavo bent tuziną kartų per trejus metus. Aš tada tebuvau 13-os metų vaikas, o jis buvo seksualinis plėšrūnas. Jei Miroslawui Skrzypczynskiui reikia liudytojų vardų, tai aš pasisakyti nebijau – aš esu Katarzyna Kotula ir nukentėjau nuo jo vaikystėje. Jis nuolat ieškodavo preteksto, kuo galėtų apkaltinti savo auklėtines. Tada jis surasdavo priežastį pasikviesti merginas į savo kambarį, kur užrakindavo duris“, - kalbėjo K.Kotula.

MP @KotulaKat says the current head of the Polish Tennis Association sexually abused her as a child when he was her coach.



She came forward after Mirosław Skrzypczyński denied previous accusations against him based on the testimony of anonymous victims https://t.co/3cix0fmRKm