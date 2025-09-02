Žagaras ir Zorikas išvengė sunkių traumų – galės žaisti artimiausiame mače

Susižeidimų patyrė ir daugiau krepšininkų: Arturas Žagaras bei Kristeras Zorikas, tačiau dar daugiau blogų naujienų latviai išvengė.
Pranešama, kad abiems krepšininkams leisti sportuoti ir žaisti jau artimiausiose rungtynėse.
Abu žaidėjai susižeidė praėjusiame mače prieš Portugaliją, tačiau traumos nebuvo rimtos.
A. Žagaras šiame čempionate per vidutiniškai 18 minučių renka 8,3 taško, atkovoja 1,3 kamuolio ir atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo.
K. Zorikas gali pasigirti 5,3 taško, 2,8 rezultatyvaus taško vidurkiais pirmenybėse.
Latvijos rinktinė jau yra užsitikrinusi vietą kitame etape ir greičiausiai aštuntfinalyje žais su lietuviais.
