Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Sportas

Žagaras ir Zorikas išvengė sunkių traumų – galės žaisti artimiausiame mače

2025-09-02 17:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 17:23

Latvijos rinktinė Europos čempionate privalės išsiversti be traumą patyrusio Andrejaus Gražulio.

Arturas Žagaras | FIBA nuotr.

Latvijos rinktinė Europos čempionate privalės išsiversti be traumą patyrusio Andrejaus Gražulio.

0

Susižeidimų patyrė ir daugiau krepšininkų: Arturas Žagaras bei Kristeras Zorikas, tačiau dar daugiau blogų naujienų latviai išvengė.

Pranešama, kad abiems krepšininkams leisti sportuoti ir žaisti jau artimiausiose rungtynėse.

Abu žaidėjai susižeidė praėjusiame mače prieš Portugaliją, tačiau traumos nebuvo rimtos.

A. Žagaras šiame čempionate per vidutiniškai 18 minučių renka 8,3 taško, atkovoja 1,3 kamuolio ir atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo.

K. Zorikas gali pasigirti 5,3 taško, 2,8 rezultatyvaus taško vidurkiais pirmenybėse.

Latvijos rinktinė jau yra užsitikrinusi vietą kitame etape ir greičiausiai aštuntfinalyje žais su lietuviais.

