TV3 naujienos > Sportas

Woltemade'o dublis padovanojo Vokietijai pergalę prieš Liuksemburgą, lygiosios su Lenkija priartino Nyderlandus prie Pasaulio taurės

2025-11-14 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 23:56

Vokietijos rinktinė penktadienį įvykusiose Pasaulio taurės atrankos A grupės rungtynėse 2:0 nugalėjo Liuksemburgo futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė penktadienį įvykusiose Pasaulio taurės atrankos A grupės rungtynėse 2:0 nugalėjo Liuksemburgo futbolininkus.

0

Nickas Woltemade‘as antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė Vokietiją į priekį 1:0.

N. Woltemade‘as rungtynių pabaigoje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

Vokietija po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 12 taškų ir rikiuojasi pirmoje A grupės vietoje, tačiau jai į nugarą alsuoja tiek pat taškų turinti Slovakija.Tuo tarpu Liuksemburgas su 0 taškų žengia paskutinis.

Tuo tarpu G grupės susitikimas tarp Lenkijos ir Nyderlandų rinktinių baigėsi lygiosiomis 1:1

Jakubas Kaminskis pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Lenkijos rinktinę į priekį 1:0.

Memphis Depay‘us antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Lenkijos futbolininkai šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu Nyderlandai šiek tiek mažiau – 8.

Nyderlandai turi surinkę 17 taškų ir rikiuojasi pirmoje G grupės vietoje. Tuo tarpu lenkai su 14 taškų žengia antri. Net ir Nyderlandams paskutiniame ture patyrus pralaimėjimą, o Lenkijai iškovojus pergalę, Nyderlandai turi pelnytų ir praleistų įvarčių pranašumą (+19), kai Lenkija (+6). 

Tuo tarpu Maltos iškovota pergalė prieš Suomiją nustūmė lietuvius į paskutinę, penktą G grupės poziciją.

