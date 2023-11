„Virtus“ palikęs Scariolo gali grįžti į NBA

Skelbiama, kad treneris yra kviečiamas į Milvokio „Bucks“ klubą, kur dirbtų ekipos vyr. trenerio Adriano Griffino asistentu. Į šią vietą jis stotų vietoj Terry Stottso, kuris postą paliko prieš savaitę.

NBA S. Scariolo jau dirbo 2018-2021 m., kai buvo Toronto „Raptors“ trenerių štabo narys. Po to iki šių metų jis dirbo „Virtus“, taip pat yra ir nacionalinės Ispanijos rinktinės vyr. treneris.

🚨👀Sergio Scariolo has received a proposal from the Milwaukee Bucks to return to the NBA and serve as Adrian Griffin’s first assistant coach pic.twitter.com/RLwb6BW0Fd