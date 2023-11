Skambus Hardeno prisistatymas Los Andžele: „Nesu sistemos žaidėjas, aš – sistema“

„Tai sakau turėdamas omeny ne tik atakavimą į krepšį kada noriu. Turiu omeny visą žaidimą, aikštėje aš esu kūrėjas. Man trūko balso aikštėje, jog treneriui galėčiau pasakyti: „Ei, treneri. Aš matau tai. Ką manai?“. Reikėjo, kad manimi pasitikėtų ir tikėtų.

Aš nesu sistemos krepšininkas, aš esu sistema“, - sakė J.Hardenas.

Krepšininkas vasarą pasiprašė mainų ir prieš kelias dienas tapo Los Andželo „Clippers“ komandos nariu.

Kalifornijoje jis suvienijo jėgas kartu su Paulu George’u. Kawhi Leonardu ir Russellu Westbrooku.

