Monstras ateina: Wembanyama sužaidė įspūdingiausias karjeros rungtynes

„Spurs“ pirmavo ištisas rungtynes, o antrajame kėlinyje Greggo Popivičiaus auklėtinių persvara siekė net 27 taškus.

Tiesa, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei 4 min. Fynikso ekipa sugebėjo išlyginti rezultatą, tačiau tada „Spurs“ surengė dar vieną spurtą ir tapo nebepavejamas.

Abi komandos taikliai metė tritaškius – „Spurs“ tai darė 48,9 proc. tikslumu, o „Suns“ pasiekė net 50 proc. pataikymą.

Karjeros rungtynes sužaidė mega talentas Victoras Wembanyama. 19-likmetis vien per pirmąjį kėlinį surinko 20 taškų, o mačą baigė su 38 taškais. Tai kol kas yra geriausios naujoko rungtynės NBA lygoje.

V. Wembanyama tapo pirmuoju krepšininku „Spurs“ franšizės istorijoje, kuriam nesulaukus nė 20 metų pavyko pelnyti 38 taškus.

A CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA.



🔥 38 PTS (career-high)

💪 10 REB

🚫 2 BLK



Spurs got the W in a THRILLER in Phoenix. pic.twitter.com/A5g7xMAXTI