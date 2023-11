Valančiūnas prabilo ir tritaškiais: sužaidė geriausias sezono rungtynes

Uteniškis aikštėje praleido 32,31 min. ir per jas pelnė 23 taškus (7/13 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir turėjo geriausią (+/-) rodiklį. J. Valančiūnui būnant aikštėje klubas turėjo net 20 taškų pranašumą.

J. Valančiūnas svariai prisidėjo prie to, kad „Pelicans“ įtikinamai laimėtų kovą po krepšiais (48:36).

double-double for the big fella.



23 pts/11 rebs for JONAS pic.twitter.com/YnlxGDYaNO