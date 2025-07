Vimbldone kilo ažiotažas: žurnalistas uždavė Norrie klausimą apie Raducanu, fanai reikalauja griežtos bausmės

Spaudos konferencija prasidėjo įprastai ir atrodė, kad bus niekuo neišsiskirianti, bet praėjus maždaug 10 minučių vienas iš žurnalistų nusprendė C. Norrie paklausti...apie Emmos Raducanu privatų gyvenimą.

„Sklinda daug gandų apie tai, su kuo susitikinėja Emma Raducanu. Galiu paklausti – ar tu su ja susitikinėji?“, – paklausė žurnalistas.

„Atsiprašau?“, – sutriko C. Norrie.

Žurnalistas tęsė toliau: „Aš bandau išsiaiškinti, kas susitikinėja su Emma Raducanu. Vis svarsčiau, gal tu su ja susitikinėji?“.

„Ne, aš su ja nesusitikinėju. Jai ir galėtum užduoti tokius klausimus“, – atsakė C. Norrie.

Žurnalisto klausimas, kuris neturėjo nieko bendro su C. Norrie ir M. Bellucci maču, suerzino teniso gerbėjus. Internete pasipylė pikti komentarai, o kai kurie iš fanų reikalavo diskvalifikuoti šitą žurnalistą „iki gyvos galvos“.

Whoever asked that question should be banned for life from the Tournament.