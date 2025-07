Alcarazo dominavimas Vimbldone tęsiasi, Borgesas ir Cabralis pagerbė Jotos atminimą su juodais kaspinėliais

Čempiono titulą ginantis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) greičiau nei per pustrečios valandos 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 nugalėjo vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-125).

Vokietis pirmojo seto pradžioje iššvaistė du „break pointus“, o vėliau vilčių nebeturėjo. J-L. Struffui atsitiesti pavyko antrajame sete. Nors vokietis pralaimėjo savo padavimų seriją, vėliau jis realizavo 2 „break pointus“ ir persvėrė rezultatą.

Trečiąjį setą C. Alcarazas laimėjo labai užtikrintai, o ketvirtajame atlaikė vienintelį „break pointą“ ir devintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, taip susikraudamas pergalingą pranašumą.

Kitame etape ispano lauks Andrejus Rubliovas.

Po ilgai lauktos laisvos dienos į kortą grįžęs amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) per 3 valandas 6 minutes 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 nugalėjo ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-27).

Amerikietis prisižaidė tik trečiajame sete, kai, pirmaudamas 5:4, pralaimėjo vienintelę savo padavimų seriją per visą mačą, išbarstė persvarą ir vėliau nesėkmingai sužaidė pratęsimą. Tiesa, ši nesėkmė T. Fritzo iš vėžių neišmušė: ketvirtajame sete amerikietis žaidė kaip iš natų, laimėjo 3 varžovo padavimų serijas ir nesuteikė ispanui daugiau „break pointų“.

T. Fritzas, kaip ir antrajame rate, liejo kraują, kai dar kartą susižeidė alkūnę. Mačą taip pat teko stabdyti, kai sunegalavo vienas iš sirgalių.

T. Fritzas po pergalės pabrėžė, kad su kiekvienu maču jaučiasi vis geriau. Amerikiečiui dabar jau nereikėjo žaisti vieno iš naktinių mačų, tad nebuvo rizikos, kad dvikovos pabaigą tektų perkelti į kitą dieną kaip ankstesniame etape.

Čilietis Nicolas Jarry (ATP-143) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) užbaigė Brazilijos talento Joao Fonsecos (ATP-54) ir pratęsė įspūdingą savo žygį nuo pat kvalifikacijos.

Portugalijos tenisininkai – Nuno Borgesas ir Francisco Cabralis – pasinaudojo Vimbldono organizatorių leidimu ir pagerbė tragiškai žuvusį „Liverpool“ futbolininką Diogo Jotą. Vimbldone įprastai galioja griežtas aprangos kodas, bet organizatoriai leido tenisininkams į kortą žengti su juodais kaspinėliais, taip pagerbiant D. Jotos atminimą.

Wimbledon qui se déroule en ce moment a autorisé pour la première fois de son histoire les joueurs et les joueuses qui le souhaite à porter une autre couleur que le blanc soit un ruban noir en hommage à Diogo Jota et à André Silva 🕊️



Nuno Borges et Francisco Cabral joueurs… pic.twitter.com/8rqDYdNEhQ