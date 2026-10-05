Vilniuje varžėsi Baltijos šalių vežimėlių tenisininkai

„Prieš ketverius metus pradėję šį turnyrą siekėme sukurti vežimėlių tenisininkams dar vieną galimybę reguliariai susitikti ir varžytis tarpusavyje. Šiandien jau galime kalbėti apie tradiciją ir stiprėjančią šio sporto bendruomenę. Norime, kad vežimėlių tenisas Lietuvoje būtų vis labiau matomas, o žmonės su judėjimo negalia žinotų, kad šis sportas puikiai tinka ir jiems“, – sako Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
Šių metų turnyro vienetų varžybose visas prizines vietas iškovojo Estijos tenisininkai.
Čempionu tapo Mait Matas, finale 6:1, 6:3 nugalėjęs Urmo Vooglą. Trečiąją vietą užėmė Viljar Viliste, mažajame finale 6:1, 6:0 įveikęs Jaano Kraavą.
Lietuvai vienetų turnyre atstovavo Kotryna Žižmaraitė, Erikas Siaurusaitis ir Ignas Stankevičius.
Estijos tenisininkai triumfavo ir dvejetų varžybose. Pirmąją vietą iškovojo M. Matas ir V. Viliste, antri liko U. Voogla ir J. Kraav. Bronzos medaliai atiteko Lietuvos duetui K. Žižmaraitei ir E. Siaurusaičiui.
„Šis turnyras jau tapo gražia ir laukiama tradicija, kasmet suburiančia tuos, kurie įkvepia ir savo pavyzdžiu rodo, ką reiškia atkaklumas ir noras tobulėti. Džiaugiamės, kad jau ne pirmus metus galime būti šios bendruomenės dalimi ir matyti, kaip vežimėlių tenisas Baltijos šalyse auga“, – sako turnyrą remiančio SEB banko vadovė Baltijos šalyse Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
„Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“ Vilniuje surengtas ketvirtą kartą. Turnyro, vykstančio Lietuvos teniso sąjungos, Latvijos teniso federacijos ir Estijos teniso federacijos iniciatyva, tikslas – suteikti Baltijos šalių sportininkams daugiau tarptautinių varžybų patirties, stiprinti vežimėlių teniso bendruomenę ir prisidėti prie šios sporto šakos plėtros regione.
Vežimėlių tenisas yra paralimpinė sporto šaka, jis žaidžiamas įprasto dydžio teniso korte. Pagrindinis taisyklių skirtumas – kamuoliukui vežimėlių tenise leidžiama atšokti du kartus.
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