Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vilniuje varžėsi Baltijos šalių vežimėlių tenisininkai

2026-10-05 12:22 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 12:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje esančioje „SEB arenoje“ savaitgalį vyko tarptautinis vežimėlių teniso turnyras „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“. Jau tradicija tapusiame turnyre varžėsi tenisininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

„Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“ | Sauliaus Čirbos nuotr.
GALERIJA (12)

Vilniuje esančioje „SEB arenoje“ savaitgalį vyko tarptautinis vežimėlių teniso turnyras „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“. Jau tradicija tapusiame turnyre varžėsi tenisininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

REKLAMA
0

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“

„Prieš ketverius metus pradėję šį turnyrą siekėme sukurti vežimėlių tenisininkams dar vieną galimybę reguliariai susitikti ir varžytis tarpusavyje. Šiandien jau galime kalbėti apie tradiciją ir stiprėjančią šio sporto bendruomenę. Norime, kad vežimėlių tenisas Lietuvoje būtų vis labiau matomas, o žmonės su judėjimo negalia žinotų, kad šis sportas puikiai tinka ir jiems“, – sako Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų turnyro vienetų varžybose visas prizines vietas iškovojo Estijos tenisininkai.

Čempionu tapo Mait Matas, finale 6:1, 6:3 nugalėjęs Urmo Vooglą. Trečiąją vietą užėmė Viljar Viliste, mažajame finale 6:1, 6:0 įveikęs Jaano Kraavą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvai vienetų turnyre atstovavo Kotryna Žižmaraitė, Erikas Siaurusaitis ir Ignas Stankevičius.

REKLAMA

Estijos tenisininkai triumfavo ir dvejetų varžybose. Pirmąją vietą iškovojo M. Matas ir V. Viliste, antri liko U. Voogla ir J. Kraav. Bronzos medaliai atiteko Lietuvos duetui K. Žižmaraitei ir E. Siaurusaičiui.

„Šis turnyras jau tapo gražia ir laukiama tradicija, kasmet suburiančia tuos, kurie įkvepia ir savo pavyzdžiu rodo, ką reiškia atkaklumas ir noras tobulėti. Džiaugiamės, kad jau ne pirmus metus galime būti šios bendruomenės dalimi ir matyti, kaip vežimėlių tenisas Baltijos šalyse auga“, – sako turnyrą remiančio SEB banko vadovė Baltijos šalyse Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“ Vilniuje surengtas ketvirtą kartą. Turnyro, vykstančio Lietuvos teniso sąjungos, Latvijos teniso federacijos ir Estijos teniso federacijos iniciatyva, tikslas – suteikti Baltijos šalių sportininkams daugiau tarptautinių varžybų patirties, stiprinti vežimėlių teniso bendruomenę ir prisidėti prie šios sporto šakos plėtros regione.

Vežimėlių tenisas yra paralimpinė sporto šaka, jis žaidžiamas įprasto dydžio teniso korte. Pagrindinis taisyklių skirtumas – kamuoliukui vežimėlių tenise leidžiama atšokti du kartus.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų