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Dvi Lietuvos „RS Feva“ įgulos Europos čempionatą Gardoje baigė auksiniame laivyne

2026-10-05 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 12:15
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Italijoje, Riva del Gardoje, finišavo rugsėjo 30 – spalio 3 dienomis vykęs „RS Feva“ Europos čempionatas. Po 12 lenktynių dvi Lietuvos įgulos varžybas baigė stipriausiame – auksiniame – laivyne: Rimgailė Kregždytė ir Nojus Volungevičius užėmė 23 vietą, Vakaris Banys ir Lukas Gaižauskas – 33 vietą tarp 88 komandų.

„RS Feva“ Europos čempionatas | Organizatorių nuotr.

Italijoje, Riva del Gardoje, finišavo rugsėjo 30 – spalio 3 dienomis vykęs „RS Feva“ Europos čempionatas. Po 12 lenktynių dvi Lietuvos įgulos varžybas baigė stipriausiame – auksiniame – laivyne: Rimgailė Kregždytė ir Nojus Volungevičius užėmė 23 vietą, Vakaris Banys ir Lukas Gaižauskas – 33 vietą tarp 88 komandų.

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Lietuvos komandai čempionatas prasidėjo pasirengimo stovykla Gardoje. Sportininkai treniravosi specifinėmis ežero sąlygomis, kur rytais buriuotojus dažnai pasitinka iš šiaurės pučiantis „Pelèr“, o dieną – priešingos krypties „Ora“. Kalnų apsuptoje akvatorijoje vėjo stiprumas ir kryptis gali greitai keistis, todėl svarbūs ne tik laivo greitis ir technika, bet ir gebėjimas laiku įvertinti visą lenktynių lauką.

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Kvalifikacijoje Lietuvos įgulos parodė, kad gali kovoti su stipriausiais. Vakaris Banys ir Lukas Gaižauskas du kartus finišavo treti. Rimgailė Kregždytė ir Nojus Volungevičius savo ryškiausią rezultatą pasiekė jau auksinio laivyno finaluose – viename plaukime finišavo treti, kitame – penkti. Tai leido jiems čempionatą baigti 23 vietoje tarp stipriausių Europos įgulų.

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Sidabriniame laivyne Ema Raudytė ir Vilius Cancingeris po sunkesnės kvalifikacijos čempionato pabaigoje atsitiesė – paskutinę dieną finišavo ketvirti ir septinti bei galutinėje Silver įskaitoje užėmė 12 vietą (56 vietą bendroje įskaitoje). Mykolas Leipus ir Rugilė Bedalytė sidabriniame laivyne buvo 19 (63 bendroje įskaitoje), o jų geriausi finalinių lenktynių rezultatai – 2 ir 6 vietos. Liepa-Gytė Markauskaitė ir Domantas Urbonas finišavo 40 sidabriniame laivyne (84 bendroje įskaitoje), tačiau atskiruose etapuose demonstravo gerus startus ir augantį konkurencingumą.

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„Čempionatą vertinu teigiamai. Dvi Lietuvos įgulos pateko į auksinį laivyną, o atskirose lenktynėse matėme rezultatų pačiame laivyno priekyje. Kartu Garda labai aiškiai parodė, kur dar prarandame taškus – startuose, sprendimuose prie ženklų, stabilume ir techninėse detalėse. Tai vertinga medžiaga tolesniam darbui. Medalių už potencialą niekas nedalija, todėl mūsų užduotis – turimą greitį ir atskirus gerus plaukimus paversti stabiliu visos serijos rezultatu“, – teigė Lietuvos komandos treneris Darius Gerasimavičius.

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Europos čempionais tapo italai Edoardo Bastini ir Samuele Bardelli. Jie dominavo visoje serijoje ir po dviejų atmetimų surinko vos 11 taškų. Antrąją vietą užėmė Andrea Demurtas ir Alessandro Antonio Menghini, trečiąją – čekai Matyas Myslik ir Richard Liptak.

Vienu ryškiausių čempionato akcentų tapo Estijos komandos pasirodymas. Leon Zolotarjov ir Georg Udras užėmė 5 vietą, Britta Maipuu ir Albet Erik Luus – 6 vietą ir buvo aukščiausiai finišavusi mišri įgula, Eddy Lainurm ir Anna Altrov – 8 vietą, o Ants Haavel ir Eliise Noora Haanus – 11 vietą. Net keturios Estijos įgulos pateko į bendros įskaitos TOP 11.

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Pastarųjų sezonų tarptautiniuose RS Feva čempionatuose itin ryškus Didžiosios Britanijos, Italijos, Čekijos, Estijos ir Lietuvos sportininkų branduolys. Greta jų dėl aukščiausių pozicijų nuolat kovoja ir kitų stiprių buriavimo valstybių įgulos. Lietuvos jaunimui galimybė reguliariai varžytis šiame lygyje yra svarbi ilgalaikio meistriškumo augimo dalis.

Pilnus Europos čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.

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