  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Vilius Gaubas po permainingos kovos Lisabonoje pateko į ATP „Challenger“ turnyro ketvirtfinalį

2025-09-24 21:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 21:51

Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis Vilius Gaubas (ATP-161) po 2 valandų 19 minučių kovos 7:5, 7:6 (7:5) įveikė vardinį kvietimą gavusį 30-metį portugalą Frederico Ferreirą Silvą (ATP-234).

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje „break pointus“ kūrėsi tik varžovas. V. Gaubas atsiliko 0:2, o jo deficitas galėjo ir dar labiau išaugti, jei trečiajame geime varžovas būtų realizavęs „break pointą“. F. Ferreira Silva pirmavo iki pat dešimtojo geimo, kai prisižaidė savo padavimų metu (5:5). Portugalas netrukus galėjo susigrąžinti iniciatyvą, bet vienuoliktajame geime nerealizavo „break pointo“. V. Gaubas varžovą už tai nubaudė – dvyliktajame geime lietuvis portugalo padavimų metu sugebėjo laimėti setą (7:5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu tenisininkai antrojo seto pradžioje švaistė „break pointus“, kol penktajame geime portugalas laimėjo lietuvio padavimų seriją. Dar vieną „break pointą“ F. Ferreira Silva turėjo septintajame geime, bet V. Gaubas neleido varžovui susikrauti triuškinančios persvaros. Kai jau atrodė, kad portugalas laimės setą, V. Gaubas dešimtajame geime susikūrė porą „break pointų“ ir dramatiškai išsigelbėjo (5:5).

Pratęsimo pradžioje tenisininkai keitėsi laimėtais taškais varžovo padavimų metu. V. Gaubui atitrūkti pavyko kiek vėliau, kai jis spurtavo 3:0 (3:3, 6:3). Lietuvis nerealizavo pirmų 2 progų tašku laimėti mačą, kai F. Ferreira Silva sėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Paskutinį – trečią – „match pointą“ lietuviui pavyko realizuoti po savo padavimo.

Šie tenisininkai pernai jau buvo susitikę ant grunto kitame ATP „Challenger“ turnyre Portugalijoje. Tąkart V. Gaubas nugalėjo po permainingos kovos – 7:5, 2:6, 6:3.

Šiemet ATP „Challenger“ turnyre Rumunijoje F. Ferreira Silva ant grunto sutiko kitą lietuvį Edą Butvilą ir šventė pergalę rezultatu 6:4, 6:3.

F. Ferreira Silva turėjo puikią karjerą jaunių tenise. Jis su britu Kyle‘u Edmundu 2012 m. laimėjo „US Open“ jaunių dvejetų turnyrą, o 2013 m. – „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą. 2012 m. portugalas ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi 6-as.

ATP reitinge 2021 m. portugalas buvo pakilęs iki 168-os vietos. Tais pačiais metais jis žaidė „Australian Open“ pagrindiniame etape. Įdomu tai, kad F. Ferreira Silva antrąjį reitingo šimtuką sugebėjo pasiekti taip niekada ir nelaimėjęs ATP „Challenger“ vienetų turnyro. Jis pasiekė 4 finalus ir visus juos pralaimėjo. ITF vyrų ture F. Ferreira Silva yra laimėjęs 20 vienetų titulų.

Šiemet portugalas gimtinėje laimėjo ITF turnyrą, o dar 2 kartus pasiekė pusfinalį. ATP „Challenger“ ture F. Ferreira Silva šiemet toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tai jis padarė prieš mėnesį Portugalijoje. Tiesa, reikia pažymėti, kad portugalas kiek daugiau nei 3 šio sezono mėnesius niekur nežaidė, o į kortą grįžo tik birželio viduryje.

V. Gaubui pergalė atnešė 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4195 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauks 20-metis ispanas Danielis Merida (ATP-173).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.

