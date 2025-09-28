Vilius Gaubas: „Jausmas panašus, lyg būčiau laimėjęs turnyrą namuose, juk čia aš augau“

Finalo apžvalga:
V. Gaubas po pergalės pripažino, kad jausmas – lyg laimėjus savo šalyje. Lietuvis būdamas vos 9-erių atvyko į Portugaliją, čia gyveno, treniravosi ir išvyko jau sulaukęs 15-os.
„Jausmas panašus, lyg būčiau laimėjęs turnyrą namuose, juk čia aš augau. Po to, kai pralaimėjau pirmąjį setą, beveik praradau tikėjimą savimi, bet sugebėjau įtikinti save, kad reikia įdėti šiek tiek daugiau pastangų – akivaizdu, kad tai atsipirko. Buvau pasirengęs tam, kad varžovą palaikys pilnos tribūnos sirgalių“, – sakė V. Gaubas.
Lietuvis po mačo užjautė H. Rochą, kuriam nepadėjo net ir audringas vietinių fanų palaikymas.
„Henrique žaidė puikiai. Man jo šiek tiek gaila, juk jis žaidė finalą namuose ir demonstravo puikų tenisą, bet šitas sportas kartais būna negailestingas“, – teigė lietuvis.
V. Gaubui pergalė finale atnešė 100 ATP vienetų reitingo taškų bei 20 630 eurų. Virtualiame ATP reitinge lietuvis šoktelėjo į 143-ią poziciją. Lietuvio karjeros rekordas ir toliau lieka 132-a vieta. Artimiausiomis savaitėmis V. Gaubui tereikia „apginti“ 6 pernai tokiu metu iškovotus taškus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudarė 145 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!