Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas: „Jausmas panašus, lyg būčiau laimėjęs turnyrą namuose, juk čia aš augau“

2025-09-28 22:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 22:56

Lisabonoje (Portugalija) sekmadienį baigėsi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų finale 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) per 3 valandas 3 minutes 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 nugalėjo vietinių fanų numylėtinį – 21-erių portugalą Henriquę Rochą (ATP-171). Lietuvis, laimėdamas „Challenger 100“ kategorijos turnyrą, pakartojo geriausią karjeros pasiekimą.

Vilius Gaubas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lisabonoje (Portugalija) sekmadienį baigėsi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų finale 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) per 3 valandas 3 minutes 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 nugalėjo vietinių fanų numylėtinį – 21-erių portugalą Henriquę Rochą (ATP-171). Lietuvis, laimėdamas „Challenger 100“ kategorijos turnyrą, pakartojo geriausią karjeros pasiekimą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo apžvalga:

V. Gaubas po pergalės pripažino, kad jausmas – lyg laimėjus savo šalyje. Lietuvis būdamas vos 9-erių atvyko į Portugaliją, čia gyveno, treniravosi ir išvyko jau sulaukęs 15-os.

REKLAMA
REKLAMA

„Jausmas panašus, lyg būčiau laimėjęs turnyrą namuose, juk čia aš augau. Po to, kai pralaimėjau pirmąjį setą, beveik praradau tikėjimą savimi, bet sugebėjau įtikinti save, kad reikia įdėti šiek tiek daugiau pastangų – akivaizdu, kad tai atsipirko. Buvau pasirengęs tam, kad varžovą palaikys pilnos tribūnos sirgalių“, – sakė V. Gaubas.

REKLAMA

Lietuvis po mačo užjautė H. Rochą, kuriam nepadėjo net ir audringas vietinių fanų palaikymas.

„Henrique žaidė puikiai. Man jo šiek tiek gaila, juk jis žaidė finalą namuose ir demonstravo puikų tenisą, bet šitas sportas kartais būna negailestingas“, – teigė lietuvis.

V. Gaubui pergalė finale atnešė 100 ATP vienetų reitingo taškų bei 20 630 eurų. Virtualiame ATP reitinge lietuvis šoktelėjo į 143-ią poziciją. Lietuvio karjeros rekordas ir toliau lieka 132-a vieta. Artimiausiomis savaitėmis V. Gaubui tereikia „apginti“ 6 pernai tokiu metu iškovotus taškus.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudarė 145 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų