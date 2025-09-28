Lietuvos sportininkai dalyvavo pasaulio kalnų ir bekelės bėgimo čempionate

Ketvirtadienį vyko vertikalus bėgimas. Distancijos ilgis 6.4 km, pakilimas 990 m.
Lietuvių užimtos vietos: 102.Kevinas Olišauskas 50:43, 107.Martynas Rimkevičius 52:28, 109.Donatas Jocius 53:26, 118.Aurimas Brazauskas 57:22. Finišavo 132 bėgikai, nugalėjo šveicaras Remi Bonnet (37:50)
Penktadienį buvo rungtyniaujama trumpajame bekelės bėgime. Distancijos ilgis 44.5 km, aukščio pakilimai 3657 m.
Lietuvių užimtos vietos:
Vyrai. 117.Domantas Kavaliauskas 6:17:35, 122.Valdas Rubel 6:28:50, 146.Laurynas Remeika 7:04:31, 148.Andrius Šipkinas 7:11:12. Nugalėjo prancūzas Frederic Tranchand 4:42:10.
Moterys. 92.Skaistė Kašėtaitė-Meižikienė 7:34:19, 98.Monika Fahle 7:38:58, Jonė Paurytė DNF, Raimonda Vaičaitytė DNF. Nugalėjo švedė Tove Alexandersson 5:04:20.
Šeštadienį vyko ilgasis bekelės bėgimas. Distancijos ilgis 81.2 km, aukščio pakilimai 5413 m.
Lietuvių užimtos vietos:
Vyrai. 69.Paulius Pečiūra 11:01:06, 103.Ernestas Kavoliūnas 12:04:37, 105.Valdas Žlabys 12:08:36, 127.Paulius Kovarskas 12:56:56, 135.Jonas Narkeliūnas 13:36:32. Nugalėjo Jim Walmsley (JAV) 8:35:11.
Moterys. 31.Viktorija Senūtienė 12:03:20, 43.Vincenta Mikulėnaitė 12:30:28, 56.Zita Kosač 12:58:41, 73.Julija Šorytė 13:38:03, 76.Jelena Malyševa 13:47:25. Nugalėjo Katie Schide (JAV) 9:57:59.
Sekmadienį čempionatas finišavo klasikiniu kalnų bėgimu. Distancijos ilgis 14.3 km, pakilimai/nuolydžiai 775 m, jaunimui – 7.8 km ir 397 m.
Lietuvių užimtos vietos:
Jaunuoliai (U20). 63.Algirdas Dienys 40:16, 64.Domas Juknevičius 40:23, 76.Aleksandras Učkuronis 44;19. Nugalėjo Titus Musau (Uganda) 33:09.
Vyrai. 102.Vaidas Ramanauskas 1:19:12, 107.Gediminas Viliūnas 1:19:59, 113.Donatas Jocius 1:22:40, 123.Arnas Gabrėnas 1:24:22. Nugalėjo Ombogo Kiriago Philemon (Kenija) 1:02:30.
Moterys. 68.Aušrinė Kutkaitė 1:29.41, 86.Viktorija Striūkienė 1:36:06, 97.Toma Valeikaitė 1:41:02, 101.Ineta Grytė 1:45:54. Nugalėjo Vokietijos bėgikė Nina Engelhard (1:11:00).
