Lengvoji atletika

Lietuvos sportininkai dalyvavo pasaulio kalnų ir bekelės bėgimo čempionate

2025-09-28 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 19:02

Kanfranke (Ispanija) vyko pasaulio kalnų ir bekelės bėgimo čempionatas. Jo programoje buvo keturios rungtys suaugusiems ir viena jaunimui. Tarp dalyvių buvo ir itin gausi Lietuvos komanda.

Kanfranke (Ispanija) vyko pasaulio kalnų ir bekelės bėgimo čempionatas. Jo programoje buvo keturios rungtys suaugusiems ir viena jaunimui. Tarp dalyvių buvo ir itin gausi Lietuvos komanda.

Ketvirtadienį vyko vertikalus bėgimas. Distancijos ilgis 6.4 km, pakilimas 990 m.

Lietuvių užimtos vietos: 102.Kevinas Olišauskas 50:43, 107.Martynas Rimkevičius 52:28, 109.Donatas Jocius 53:26, 118.Aurimas Brazauskas 57:22. Finišavo 132 bėgikai, nugalėjo šveicaras Remi Bonnet (37:50)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį buvo rungtyniaujama trumpajame bekelės bėgime. Distancijos ilgis 44.5 km, aukščio pakilimai 3657 m.

Lietuvių užimtos vietos:

Vyrai. 117.Domantas Kavaliauskas 6:17:35, 122.Valdas Rubel 6:28:50, 146.Laurynas Remeika 7:04:31, 148.Andrius Šipkinas 7:11:12. Nugalėjo prancūzas Frederic Tranchand 4:42:10.

Moterys. 92.Skaistė Kašėtaitė-Meižikienė 7:34:19, 98.Monika Fahle 7:38:58, Jonė Paurytė DNF, Raimonda Vaičaitytė DNF. Nugalėjo švedė Tove Alexandersson 5:04:20.

Šeštadienį vyko ilgasis bekelės bėgimas. Distancijos ilgis 81.2 km, aukščio pakilimai 5413 m.

Lietuvių užimtos vietos:

Vyrai. 69.Paulius Pečiūra 11:01:06, 103.Ernestas Kavoliūnas 12:04:37, 105.Valdas Žlabys 12:08:36, 127.Paulius Kovarskas 12:56:56, 135.Jonas Narkeliūnas 13:36:32. Nugalėjo Jim Walmsley (JAV) 8:35:11.

Moterys. 31.Viktorija Senūtienė 12:03:20, 43.Vincenta Mikulėnaitė 12:30:28, 56.Zita Kosač 12:58:41, 73.Julija Šorytė 13:38:03, 76.Jelena Malyševa 13:47:25. Nugalėjo Katie Schide (JAV) 9:57:59.

Sekmadienį čempionatas finišavo klasikiniu kalnų bėgimu. Distancijos ilgis 14.3 km, pakilimai/nuolydžiai 775 m, jaunimui – 7.8 km ir 397 m.

Lietuvių užimtos vietos:

Jaunuoliai (U20). 63.Algirdas Dienys 40:16, 64.Domas Juknevičius 40:23, 76.Aleksandras Učkuronis 44;19. Nugalėjo Titus Musau (Uganda) 33:09.

Vyrai. 102.Vaidas Ramanauskas 1:19:12, 107.Gediminas Viliūnas 1:19:59, 113.Donatas Jocius 1:22:40, 123.Arnas Gabrėnas 1:24:22. Nugalėjo Ombogo Kiriago Philemon (Kenija) 1:02:30.

Moterys. 68.Aušrinė Kutkaitė 1:29.41, 86.Viktorija Striūkienė 1:36:06, 97.Toma Valeikaitė 1:41:02, 101.Ineta Grytė 1:45:54. Nugalėjo Vokietijos bėgikė Nina Engelhard (1:11:00).

