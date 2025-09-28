Kalendorius
G.Watsonas vedė ASVEL į pergalę

2025-09-28 22:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 22:33

Prieš Eurolygos sezono startą Vilerbano ASVEL (1/0) pergale atsidarė Prancūzijoje, kur namie 115:71 (29:11, 29:15, 29:19, 28:26) sutriuškino Nansi „Sluc“ (0/1) klubą.

G.Watsonas buvo rezultatyviausias

Prieš Eurolygos sezono startą Vilerbano ASVEL (1/0) pergale atsidarė Prancūzijoje, kur namie 115:71 (29:11, 29:15, 29:19, 28:26) sutriuškino Nansi „Sluc“ (0/1) klubą.

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Glynnas Watsonas, anksčiau žaidęs Jonavoje, 15 – Zacas Seljaasas, 14 – Edwinas Jacksonas, 13 – Mbaye Ndiaye (6 atk. kam.), 12 – Bastienas Vautier.

Pralaimėjusiems 21 tašką rinko Landersas Nolley, po 11 – Phlandrousas Flemingas ir Martinas Breunigas.

ASVEL sezoną Eurolygoje pradės priimdama Valensijos „Valencia“.

