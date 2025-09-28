G.Watsonas vedė ASVEL į pergalę

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Glynnas Watsonas, anksčiau žaidęs Jonavoje, 15 – Zacas Seljaasas, 14 – Edwinas Jacksonas, 13 – Mbaye Ndiaye (6 atk. kam.), 12 – Bastienas Vautier.
Pralaimėjusiems 21 tašką rinko Landersas Nolley, po 11 – Phlandrousas Flemingas ir Martinas Breunigas.
ASVEL sezoną Eurolygoje pradės priimdama Valensijos „Valencia“.
