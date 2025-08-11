Vienos kojos netekęs MLS komandos aistruolis įmušė svajonių įvartį

išvykoje 2:1 (0:0) įveikė „Minnesota United“ ekipą.
Prieš rungtynių pradžią „Allianz Field“ stadione su „Colorado Rapids“ buvo pelnytas ypatingas įvartis – 17-metis T. Schweinitzas pasiuntė kamuolį į vartus ir kartu su komandos žaidėjais atšventė įvartį.
T. Schweinitzo svajonė ilgą laiką buvo tapti profesionaliu futbolininku, tačiau dėl retos ligos – Ewingo sarkomos – jam buvo amputuota dešinė koja žemiau kelio. Bendradarbiaujant „Minnesota United“ ir organizacijai „Make-A-Wish Minnesota“, jam pavyko įgyvendinti savo svajonę.
Žinoma, įvartis nebuvo įtrauktas į oficialią statistiką, tačiau momentas buvo nepamirštamas.
It's Tommy time! ⏰
What a special moment as Tommy Schweinitz scores after joining @MNUFC with @MakeAWish. pic.twitter.com/WxsR9oaKXZ— Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025
It's your time, Tommy 🙌 pic.twitter.com/gTdBKwQuJE— Minnesota United FC (@MNUFC) August 10, 2025
There are going to be lots of goals in 17-year-old Tommy Schweinitz's future.— Minnesota United FC (@MNUFC) August 10, 2025
Thanks for making us a part of this one 🫶 @MakeAWish pic.twitter.com/2hObpiLzkt
Galiausiai „Minnesota Wild“ 1:2 nusileido „Colorado Rapids“.
