TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Vienos kojos netekęs MLS komandos aistruolis įmušė svajonių įvartį

2025-08-11 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 16:04

Jungtinių Amerikos Valstijų MLS čempionate įvyko jaudinanti akimirka, kai vieną koją praradęs „Minnesota United“ sirgalius Tommy Schweinitzas galėjo išpildyti savo svajonę.

Tommy Schweinitzas | Organizatorių nuotr.

Tommy Schweinitzas | Organizatorių nuotr.

0

išvykoje 2:1 (0:0) įveikė „Minnesota United“ ekipą.

Prieš rungtynių pradžią „Allianz Field“ stadione su „Colorado Rapids“ buvo pelnytas ypatingas įvartis – 17-metis T. Schweinitzas pasiuntė kamuolį į vartus ir kartu su komandos žaidėjais atšventė įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Schweinitzo svajonė ilgą laiką buvo tapti profesionaliu futbolininku, tačiau dėl retos ligos – Ewingo sarkomos – jam buvo amputuota dešinė koja žemiau kelio. Bendradarbiaujant „Minnesota United“ ir organizacijai „Make-A-Wish Minnesota“, jam pavyko įgyvendinti savo svajonę.

Žinoma, įvartis nebuvo įtrauktas į oficialią statistiką, tačiau momentas buvo nepamirštamas.

Galiausiai „Minnesota Wild“ 1:2 nusileido „Colorado Rapids“.

