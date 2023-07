Venesuelos rinktinėje – tik vienas Europoje žaidžiantis krepšininkas

Venesuelos rinktinės kandidatų sąrašas: Michaelas Carrera, Enrique Medina, Luisas Carrillo, Anthony Perezas, Pedro Chourio, Frangeris Pirela, Anyelo Cisnerosas, Fabrizio Pugliatti, Nestoras Colmenaresas, Miguelis Ruizas, Davidas Cubillanas, Yohanneris Sifontesas, Windi Graterolis, Garly Sojo, Heissleris Guillentas, Kenderis Urbina, Andresas Marrero, Gregory Vargasas, Edgaras Martinezas, Jhornanas Zamora ir Jose Materanas.

Pasaulio taurėje Venesuela varžysis F grupėje su Slovėnija, Dramblio Kaulo Krantu ir Sakartvelu.

5th #FIBAWC appearance on the horizon for Venezuela 🇻🇪#WinForVenezuela pic.twitter.com/lPJns6ivJC