Varžybose užsienyje – jaunųjų Lietuvos lengvaatlečių pergalės

Simas Žindulis nugalėjo rutulio stūmime (13.10) ir buvo trečias kūjo metime (35.88). Viltė Zolobaitė buvo antra disko (32.34) ir kūjo (35.45) metimuose. Domas Kavoliūnas kūjo metime buvo antras (40.20), o disko metime trečias (29.64). Kamilė Jakubonytė kūjo metime užėmė trečią vietą (33.28), o metant diską buvo ketvirta (26.43).
Klaipėdos ir Marijampolės lengvaatlečiai dalyvavo H.Jakimiako mokyklų varžybose Siedlcėse (Lenkija). Jose savo amžiaus grupėse rungtyniavo 2011-2015 metais gimę sportininkai.
Mūsiškių rezultatai:
2011 m.
300 m. 1.Giedrė Gegužytė (Mar.) 44.17
Tolis. 1.Rokas Osadčij (Mar.) 5.82
600 m. 2.Arijus Kimeris (Mar.) 1:37.23
100 m. 3.Emilis Jurkonis (Mar.) 12.98
2000 m. 3.Dovydas Leikus (Kl.) 7:20.47
Aukštis. 3.Vėjas Vaikšnoras (Mar.) 1.55
300 m. 4.Simona Balašaitė (Mar.) 47.57
300 m. 11.Liepa Piežaitė (Kl.) 52.19
2012 m.
2000 m. 1.Dinas Bujauskas (Mar.) 7:25.73
1000 m. 3.Agota Skritulskaitė (Mar.) 3:41.52
Tolis. 4.Arijus Arbačiauskas (Mar.) 4.85
300 m. 11.Kornelijus Luckus (Mar.) 47.64
4×100 m. 12.Klaipėda (mergaitės) 1:02.91
2013 m.
300 m. 1.Paulina Vasiliauskaitė (Kl.) 49.09
1000 m. 2.Joris Burdzilauskas (Mar.) 3:18.89
300 m. 4.Rugilė Klimaitė (Mar.) 51.96
600 m. 4.Emilija Striupaitytė (Mar.) 2:03.66
100 m. 6.Danielė Juozapavičiūtė (Kl.) 15.86
600 m. 11.Enrika Roskošs (Kl.) 2:14.52
600 m. 19.Ugnė Žilionytė (Kl.) 2:29.13
