TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Varžybose užsienyje – jaunųjų Lietuvos lengvaatlečių pergalės

2025-09-28 15:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 15:06

Ketvertas Rokiškio metikų dalyvavo Kekavos savivaldybės (Latvija) rudens metimų varžybose. Visi jie rungtyniavo jaunučių amžiaus grupėje.

Bėgimo takeliai | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Ketvertas Rokiškio metikų dalyvavo Kekavos savivaldybės (Latvija) rudens metimų varžybose. Visi jie rungtyniavo jaunučių amžiaus grupėje.

0

Simas Žindulis nugalėjo rutulio stūmime (13.10) ir buvo trečias kūjo metime (35.88). Viltė Zolobaitė buvo antra disko (32.34) ir kūjo (35.45) metimuose. Domas Kavoliūnas kūjo metime buvo antras (40.20), o disko metime trečias (29.64). Kamilė Jakubonytė kūjo metime užėmė trečią vietą (33.28), o metant diską buvo ketvirta (26.43).

Klaipėdos ir Marijampolės lengvaatlečiai dalyvavo H.Jakimiako mokyklų varžybose Siedlcėse (Lenkija). Jose savo amžiaus grupėse rungtyniavo 2011-2015 metais gimę sportininkai.

Mūsiškių rezultatai:

2011 m.

300 m. 1.Giedrė Gegužytė (Mar.) 44.17

Tolis. 1.Rokas Osadčij (Mar.) 5.82

600 m. 2.Arijus Kimeris (Mar.) 1:37.23

100 m. 3.Emilis Jurkonis (Mar.) 12.98

2000 m. 3.Dovydas Leikus (Kl.) 7:20.47

Aukštis. 3.Vėjas Vaikšnoras (Mar.) 1.55

300 m. 4.Simona Balašaitė (Mar.) 47.57

300 m. 11.Liepa Piežaitė (Kl.) 52.19

2012 m.

2000 m. 1.Dinas Bujauskas (Mar.) 7:25.73

1000 m. 3.Agota Skritulskaitė (Mar.) 3:41.52

Tolis. 4.Arijus Arbačiauskas (Mar.) 4.85

300 m. 11.Kornelijus Luckus (Mar.) 47.64

4×100 m. 12.Klaipėda (mergaitės) 1:02.91

2013 m.

300 m. 1.Paulina Vasiliauskaitė (Kl.) 49.09

1000 m. 2.Joris Burdzilauskas (Mar.) 3:18.89

300 m. 4.Rugilė Klimaitė (Mar.) 51.96

600 m. 4.Emilija Striupaitytė (Mar.) 2:03.66

100 m. 6.Danielė Juozapavičiūtė (Kl.) 15.86

600 m. 11.Enrika Roskošs (Kl.) 2:14.52

600 m. 19.Ugnė Žilionytė (Kl.) 2:29.13

