M.Kačinas pralaimėjimo finalą Lenkijoje

Lietuvio atstovaujami Sopoto „Trefl“ Varšuvoje77:82 (25:18, 21:14, 11:27, 20:23) nusileido Liublino „PGE Start“..
M.Kačinas per 31 minutę pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 2/7 trit.), atkovojo kamuolį, 2 kartus klydo, blokavo 2 metimus, 2 kartus prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.
Sopoto komandai 25 taškus rinko Paulas Scruggsas (9 atk. kam.), Liublino klubui 25 taškus pelnė Tevinas Mackas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA