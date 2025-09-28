Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Kačinas pralaimėjimo finalą Lenkijoje

2025-09-28 23:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 23:00

Lenkijos Supertaurės finale triumfuoti nepavyko Mindaugui Kačinui.

M.Kačinas pelnė 8 taškus

Lenkijos Supertaurės finale triumfuoti nepavyko Mindaugui Kačinui.

0

Lietuvio atstovaujami Sopoto „Trefl“ Varšuvoje77:82 (25:18, 21:14, 11:27, 20:23) nusileido Liublino „PGE Start“..

M.Kačinas per 31 minutę pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 2/7 trit.), atkovojo kamuolį, 2 kartus klydo, blokavo 2 metimus, 2 kartus prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.

Sopoto komandai 25 taškus rinko Paulas Scruggsas (9 atk. kam.), Liublino klubui 25 taškus pelnė Tevinas Mackas.

 

 

