Varšuvos maratone Lukas Tarasevičius pateko į 10-uką

Į pirmuosius finišavusių šimtukus pateko:
Vyrai. 10.Lukas Tarasevičius 2:23:12, 11.Modestas Dirsė 2:23:45 (asmeninis rekordas), 47.Daumantas Kadžius 2:38:34 (asmeninis rekordas).
Moterys. 25.Nadežda Normontienė 3:07:57 (brutto – 3:08:23), 45.Rugilė Augustaitytė 3:16:24 (brutto – 3:17:54, asmeninis rekordas).
Kitoje Atlanto pusėje Eleonora Višnevskytė bėgo krosą NCAA studentų varžybose. Kalifornijos valstijoje (JAV) „Riverside Invite” kroso varžybose lietuvė užėmė 36 vietą. Ji nubėgo 6 km per 21 min. 07.7 sek.
