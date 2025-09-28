Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Varšuvos maratone Lukas Tarasevičius pateko į 10-uką

2025-09-28 17:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 17:09

Sekmadienį kelios dešimtys Lietuvos bėgikų startavo 47-ajame Varšuvos maratone.

Lukas Tarasevičius (Eimanto Žilinsko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį kelios dešimtys Lietuvos bėgikų startavo 47-ajame Varšuvos maratone.

REKLAMA
0

Į pirmuosius finišavusių šimtukus pateko:

Vyrai. 10.Lukas Tarasevičius 2:23:12, 11.Modestas Dirsė 2:23:45 (asmeninis rekordas), 47.Daumantas Kadžius 2:38:34 (asmeninis rekordas).

Moterys. 25.Nadežda Normontienė 3:07:57 (brutto – 3:08:23), 45.Rugilė Augustaitytė 3:16:24 (brutto – 3:17:54, asmeninis rekordas).

Kitoje Atlanto pusėje Eleonora Višnevskytė bėgo krosą NCAA studentų varžybose. Kalifornijos valstijoje (JAV) „Riverside Invite” kroso varžybose lietuvė užėmė 36 vietą. Ji nubėgo 6 km per 21 min. 07.7 sek.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų