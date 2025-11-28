„UTMA 15“: Algirdas Baniulis užtruko vos 15 sekundžių, Edgaras Skurdelis turnyrą atidarė nokautuodamas Suomijos boksininką (GYVAI)

Tai jau antra grandiozinė bokso dvikova „Žalgirio“ arenoje: „UTMA 13“ turnyre jau kovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis, kuris užtikrintai nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Negana to, „UTMA 15“ turnyre įvyks ir dvi kovos dėl UTMA titulų: nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA), tuo tarpu dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo kausis organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) ir latvis Ričards Ozols (0-1 UTMA).
Iki šiol UTMA organizacija turėjo keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
Viso turnyre suplanuotos 5 bokso dvikovos, 1 – MMA, 2 – muay thai su MMA pirštinėmis ir 5 – kikbokso kovos.
Ankstyvosios preliminarios 4 bokso kovos startuos 18.00 val., „UTMA 15“ preliminarioji dalis prasidės 20.00 val., o visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Visos turnyro kovos ir kovų rezultatai:
Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų, 66,4 kg) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų
Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA, 85,5 kg) – Ričardas Ozols (5-4 MMA, 0-0 UTMA, 85,45 kg, Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Dovydas Rimkus (5-5 UTMA, 76,8 kg) – Mantvydas Perednis (4-2 UTMA, 76,4 kg) | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Nauris Bartoška (5–0 MMA, 63,7 kg) – Ahavatas Gordonas (2-0 ONE FC, Izraelis/JAV, 63,5 kg) | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Matas Pultaražinskas (3-6 UTMA, 66,8 kg) – Evaldas Balsys (1-1 UTMA, 66,65 kg) | -67 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (2-3 UTMA, 81,8 kg) – Oskaras Buinickas (0-1 UTMA, 80,8 kg) | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA, 95,1 kg) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA, Lenkija, 92,5 kg) | -96 kg, kikboksas
Deividas Žamba (2-0-1 MMA, 60,5 kg) – Robertas Mastersas (0-0 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg) | -60 kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min.
Žygimantas Kiudelis (0-2 UTMA, 62,45 kg) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA, 62,3 kg) | -63,5 kg, kikboksas
Jonathanas Exequielis Vergata (10-3, Argentina, 106,3 kg) – Bohdanas Myronetsas (10-2, Ukraina 101,8 kg) | sunkiasvorių kova | J. Vergata pergalė po B. Myronetso diskvalifikacijos už nelegalų smūgį į pakaušį
Vaggelis Soumpakas (0-1, Graikija, 69,1 kg) – Aleksandras Trofmčukas (3–0, 69,4 kg) | pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos kova | A. Trofmčuko pergalė vieningu teisėjų sprendimu (40-36, 40-36, 39-37)
Hamza Ourahou (0-1, Belgija, 113,95 kg) – Algirdas Baniulis (3-0, 108,75 kg) | sunkiasvorių kova | A. Baniulio pergalė per 15 sekundžių
Korede Lawrence (1-5, Suomija, 61,15 kg) – Edgaras Skurdelis (4-0, 60,70 kg) | lengvo svorio kategorijos kova | E. Skurdelio pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
