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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Uteniškiai nugalėjo svečius iš Tauragės

2026-10-04 21:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-04 21:11
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Utenos „Juventus“ (2/2) savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
GALERIJA (17)

Utenos „Juventus“ (2/2) savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate.

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Laimono Eglinsko kariauna savo sirgalių akivaizdoje 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) nurungė „Tauragę“ (1/2).

Uteniškiams tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą FIBA Čempionų lygą – trečiadienį Vilniuje jie priims Malagos „Unicaja“.

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Susitikimą geriau pradėjo svečiai, kelissyk užpuolę ir apsigynę (6:0). Vis tik šeimininkai greitai atkuto ir vos įpusėjus pirmajam ketvirčiui jie atstatė lygybę (10:10). Tuomet sekė atkarpa, kuomet į vienos komandos rezultatyvų išpuolį tuo pačiu atsako kita. Kėlinio pabaigoje Andrijaus Voinalovičiaus dvitaškis atitinkamą pranašumą suteikė jo klubui – 20:18.

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Tauragiškiai buvo bepabėgą nuo oponentų (27:20), tačiau Camerono Reynoldso ir Teviano Joneso sėkmingi epizodai leido uteniškiams išlyginti ir netrukus persverti rezultatą (34:31). Po pirmosios dalies „Juventus“ buvo kiek arčiau pergalės – 41:36.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Juventus“ – „Tauragė“

Po pertraukos Utenos krepšininkų pranašumas lėtai bet stabiliai augo, o tą įgalino įspūdingas šios ekipos puolimas. Įpusėjus trečiajam kėliniui, komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas (57:46). Įspūdingą metimą su kėlinio sirena įsūdęs T. Jonesas dar kiek pagerino saviškių pozicijas – 67:53.

Per paskutiniąsias dešimt minučių tauragiškiai kurį laiką dar laikėsi ties dviženklio deficito riba, tačiau laikui negailestingai tiksint, „Juventus“ sugebėjo dar labiau padidinti atotrūkį (89:70). Stebuklų nebenutiko – užtikrintą pergalę pagriebė L. Eglinsko vyrai.

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„Juventus“: Tevianas Jonesas 18, Cameronas Reynoldsas 14, Jackas Pagenkopfas, Šarūnas Beniušis ir Justas Furmanavičius po 12, Chase'as Hunteris 10, Laurynas Beliauskas 8.

„Tauragė“: Vaidas Kariniauskas 15, Vitalijus Kozys 11, Jamesas Blackmonas ir Camrenas Hayesas po 10, Andrijus Voinalovičius 9, Donovanas Jacksonas 9.

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