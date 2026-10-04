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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Rekordą pasiekęs „Žalgiris“ nugalėjo panevėžiečius

2026-10-04 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-04 16:20
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Kauno „Žalgiris“ (4/0) tęsia sėkmingą sezono startą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, ir namuose 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ (2/2).

M.Grigonis pataikė kelis tritaškius (BNS nuotr.)
GALERIJA (24)

Kauno „Žalgiris“ (4/0) tęsia sėkmingą sezono startą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, ir namuose 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ (2/2).

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Taip kauniečiai užfiksavo naują rekordą – net 39 pergalių seriją LKL, kurią remia „Betsson“. Įdomu tai, kad ši serija prasidėjo būtent po praeito sezono rungtynių su „Lietkabeliu“.

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Ankstesnė serija taip pat priklausė kauniečiams ir buvo pasiekta dar 1998–1999 metais.

Nežaidė Sabenas Lee, Nigelas Williamsas-Gossas ir Ąžuolas Tubelis.

(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Lietkabelis“

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Panevėžio komanda startavo geriau ir atitrūko 6:2, tiesa, Dovydas Giedraitis ir Jonas Valančiūnas skirtumą greitai tirpdė, o Carsenas Edwardsas lygino rezultatą – 8:8. Į Mariaus Grigonio tolimą metimą atsakė ir svečiai, surengę atkarpą 6:0 ir atitrūkę 19:13. Vis tik netrukus spurtą nutraukė tas pats M.Grigonis, vėl pataikęs tritaškį. Po pirmojo ketvirčio žalgiriečiai atsiliko 20:21.

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J.Valančiūnas sugrąžino iniciatyvą į „Žalgirio“ rankas (29:25), nors legionieriai ir tempė į priekį panevėžiečius – 31:33. Pranašumą kauniečiai augino, nes Deividas Sirvydis realizavo dvi atakas paeiliui (38:31), tiesa, į tai reagavo ir svečiai, žaibiškai artėję – 37:40. E.Ulanovo, M.Grigonio ir M.Blaževičiaus taškai leido „Žalgiriui“ po dviejų ketvirčių pirmauti tvirčiau – 48:38.

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Gera trečio kėlinio pradžia sparčiai augino „Žalgirio“ pranašumą (58:40), o labiausiai prie jos prisidėjo Jonas Valančiūnas. Taškus panevėžiečiai rinko tik baudų metimais, tad tuo pasinaudojęs šeimininkai bėgo vis labiau – 65:47. Skirtumas augo iki dviženklio (67:47) ir po trijų kėlinių Kauno komanda iniciatyvą turėjo savo rankose – 72:52.

Paskutinis kėlinys buvo formalumas: D.Slevos ir J.Valančiūno taškai nubraukė likusią intrigą – 85:60. Rungtynes „Žalgiris“ užbaigė ramiai.

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„Žalgiryje“ niekas nežaidė ilgiau 22 minučių. 17 taškų pelnė M.Grigonis, 15 – J.Valančiūnas.

„Lietkabelyje“ su 21 tašku išsiskyrė Alexanderis Schumacheris.

„Žalgiris“: Marius Grigonis 17 (5/5 trit.), Jonas Valančiūnas 15 (7 atk. kam.), Deividas Sirvydis 14, Carsenas Edwardsas ir Dustinas Sleva – po 11.

„Lietkabelis“: Alexanderis Schumacheris 21, Ivanas Fevrier ir Keondre Kennedy – po 11, Milošas Iličius 11.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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