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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Beržininkaitis po skaudaus pralaimėjimo: gėda prieš LKL ir krepšinio bendruomenę

2026-10-03 21:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-03 21:08
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Klaipėdos „Neptūnas“ namie 89:62 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Optibet“.

E.Beržininkaitis prisiėmė atsakomybę

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Klaipėdos „Neptūnas“ namie 89:62 nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Optibet“.

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Po pralaimėjimo vyriausiasis Kėdainių ekipos treneris Evaldas Beržininkaitis buvo griežtas sau.

„Sunku kalbėti po tokių rungtynių ir trūksta žodžių. Man asmeniškai didžiulė gėda prieš visus: valdžią, krepšinio bendruomenę, žiūrovus, varžovus, kurie net neturėjo pasiruošimo. Gėda prieš visą lygą, kai LKL komanda žaidžia tokias beviltiškas rungtynes. Akcentuojame, kad turime žaisti agresyviai ir per penkias minutes praleidžiame 22 tašus. Esame pasimetę ir nežinome, ką daryti. Galiu prisiimti atsakomybę, bet atrodo dirbame treniruotėse, o rungtynėse tik gavę fiziškumo nuleidžiame galvas ir žaidžiame be idėjų.

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Jeigu rungtynės neina, varžovas tave išstumia fiziškai, tai parodyk vyriškumą. Sužaisk grubiau, parodyk, kad tu nepasiduosi. Kaip mes atrodėme yra nedovanotina. Nenoriu sakyti, kad viskas yra dėl žaidėjų. Man klausimas, kodėl taip yra, kodėl jų nepasiekia informacija. Faktas, kad yra labai blogai. Būna momentai, kai nori tiesiog pradingti. Būtent taip ir jaučiausi pirmoje dalyje. Galime kalbėti, kad po to pradėjome žaisti, bet normalu, jog varžovai atsipalaidavo. Pozityvo nėra jokio ir atsiprašau krepšinio bendruomenės.

Kol kas Kėdainių ekipa LKL sezono starte stringa ir visus tris pirmuosius mačus pralaimėjo dideliais taškų skirtumais.

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