„Šiauliai“ įveikė Jonavos klubą

Dariaus Songailos kariauna išvykoje 79:63 (20:16, 28:17, 22:17, 9:13) patiesė Jonavos „Hipocredit“ (1/2).
Rungtynės prasidėjo apylygiu komandų žaidimu, tačiau antroje kėlinio pusėje šiauliečių pranašumas pamažu ėmė ryškėti. Paskutinėmis kėlinio sekundėmis Nojus Kulieša tolimu metimu sumažino savo komandos deficitą iki 4 – 16:20.
Antrajame ketvirtyje „Šiauliai“ toliau laikėsi priekyje, bet pabėgti kurį laiką nepavyko. Vis tik Simo Jarumbausko dvitaškis atotrūkį pavertė dviženklį (39:29), o iki pirmosios dalies pabaigos skirtumas dar kiek paaugo – 48:33.
Trečiajame kėlinyje „Šiauliai“ toliau demonstravo solidų puolimą – paskutinę kėlinio minutę skirtumas pasiekė 20 taškų ribą (68:48). Galiausiai paskutiniajame ketvirtyje svečių puolimas praktiškai sustojo, tačiau tuo jonaviečiams nepavyko pasinaudoti – galiausiai teko pripažinti varžovų pranašumą.
Šiauliečių gretose rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Tauras Jogėla. Jo sąskaitoje – 16 taškų, 4 atkovoti kamuoliai ir 15 naudingumo balų.
Tarp pralaimėtojų taškais išsiskyrė Nickas Johnsonas (15), efektyvumu – Timas Lambrechtas (17).
„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 15 (6/14 metimai), Reggie Mesidoras 13 (1/6 trit.), Timas Lambrechtas 11, Clevonas Brownas 9, Donatas Sabeckis 6.
„Šiauliai“: Tauras Jogėla 16 (4/6 trit.), Dovydas Romančenko 12, Selimas Fofana 9, Cedricas Hendersonas 8 (4 kld.), Simas Jarumbauskas 7, Erikas Venskus 6.
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