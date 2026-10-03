Vollering Slovėnijoje pakartojo praėjusių metų triumfą, Leleivytė – 37-a

Čempione antrus metus paeiliui tapo olandė Demi Vollering. Ji 130 km trasą įveikė per 3 val. 10 min. 33 sek. D. Vollering šiemet laimėjo ir pasaulio čempionato lenktynes.
D. Vollering 5 sek. aplenkė tautietę Puck Pietersę. Trečia buvo taip pat 5 sek. atsilikusi šveicarė Marlen Reusser.
Rasa Leleivytė atsiliko 7 min. 10 sek., finišavo 37-a ir pelnė 1 UCI pasaulio reitingo tašką. Kita lietuvė – Akvilė Gedraitytė – buvo neklasifikuota.
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