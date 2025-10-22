UFC reitingai: Jasudavicius prarado geriausiai vertinamos lietuvių kilmės kovotojos poziciją

Ši nesėkmė svorio kategorijos iki 56,7 kg reitinge nubloškė J. Jasudavicius iš 5-os vietos į 7-ą. Kanados atstovę aplenkė ne tik Maycee Barber, bet ir į 6-ą vietą pakilusi Rose Namajunas. Pastaroji susigrąžino aukščiausiai reitinguotos lietuvių kilmės kovotojos statusą.
M. Fiorot po pergalės aplenkė Natalią Silvą ir tapo reitingo lydere. Prancūzė teoriškai turėtų būti kita eilėje kautis dėl pasaulio čempionės diržo. Šiuo metu diržas priklauso kirgizei Valentinai Ševčenko, kuri titulą gins superkovoje prieš žemesnės kategorijos čempionę Weili Zhang. Ta kova vyks jau lapkričio 15 d.
Atnaujintas reitingas:
R. Namajunas taip pat patenka į absoliutų geriausių UFC moterų kovotojų („pound for pound“) reitingą. Ten ji užima 12-ą poziciją.
Vyrų vidutinio svorio kategorijoje į 4-ą vietą šoktelėjo Anthony Hernandezas, o į 5-ą – Brendanas Allenas. Israelis Adesanya krito į 6-ą poziciją, Reinier de Ridderis – net į 8-ą, o Robertas Whittakeris – į 9-ą.
Svorio kategorijoje iki 61,2 kg Aiemannas Zahabbi aplenkė Marloną Verą su Mario Bautista bei pakilo į 7-ą poziciją.
