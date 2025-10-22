Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Paaiškėjo Jasudavicius uždarbis UFC turnyre Vankuveryje

2025-10-22 22:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 22:29

Šeštadienį Vankuveryje (Kanada) vykusiame UFC „Fight Night“ kategorijos mišrių kovos menų (MMA) turnyre svarbiausia karjeros kova nesusiklostė Kanados lietuvei Jasmine Jasudavicius (14-4 MMA, 8-3 UFC). Apie kovą dėl čempionės titulo svajojusi J. Jasudavicius vos per 74 sekundes techniniu nokautu turėjo pripažinti buvusios pretendentės į titulą prancūzės Manon Fiorot (13-2 MMA, 8-1 UFC) pranašumą.

Jasmine Jasudavicius | „Stop“ kadras

Šeštadienį Vankuveryje (Kanada) vykusiame UFC „Fight Night" kategorijos mišrių kovos menų (MMA) turnyre svarbiausia karjeros kova nesusiklostė Kanados lietuvei Jasmine Jasudavicius (14-4 MMA, 8-3 UFC). Apie kovą dėl čempionės titulo svajojusi J. Jasudavicius vos per 74 sekundes techniniu nokautu turėjo pripažinti buvusios pretendentės į titulą prancūzės Manon Fiorot (13-2 MMA, 8-1 UFC) pranašumą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sporty Salaries“ duomenimis, J. Jasudavicius už šią kovą gavo 91 tūkst. JAV dolerių. 85 tūkst. JAV dolerių iš šios sumos buvo sumokėti už pasirodymą turnyre, o likę 6 tūkst. – pagal rėmimo sutartį su „Venum“.

M. Fiorot gavo beveik dvigubai daugiau – 176 tūkst. JAV dolerių. Jos kontrakto sąlygos buvo panašios kaip ir J. Jasudavicius, bet M. Fiorot uždarbį beveik padvigubino 85 tūkst. JAV dolerių premija už pergalę.

Daugiausiai Vankuveryje uždirbo pagrindinės vakaro kovos laimėtojas Brendanas Allenas – 671 tūkst. JAV dolerių. Šešiaženkles sumas dar gavo Kevinas Hollandas (421 tūkst.), Reinier de Ridderis (365), Drew Doberis (365), Marlonas Vera (316), Aori Qilengas (226), Kyle‘as Nelsonas (211), Bruno Silva (210), Aiemannas Zahabi (176), Davey Grantas (161), Mattas Frevola (111) ir Cody Gibsonas (110). Kukliausias honoraras turnyre siekė 24 tūkst. JAV dolerių – tiek gavo Ravena Oliveira.

Turnyrą Vankuverio arenoje stebėjo 17 671 žiūrovas. Iš jų buvo surinkta kiek daugiau nei 2,7 mln. JAV dolerių pajamų.

