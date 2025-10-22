Paaiškėjo Jasudavicius uždarbis UFC turnyre Vankuveryje

„Sporty Salaries“ duomenimis, J. Jasudavicius už šią kovą gavo 91 tūkst. JAV dolerių. 85 tūkst. JAV dolerių iš šios sumos buvo sumokėti už pasirodymą turnyre, o likę 6 tūkst. – pagal rėmimo sutartį su „Venum“.
M. Fiorot gavo beveik dvigubai daugiau – 176 tūkst. JAV dolerių. Jos kontrakto sąlygos buvo panašios kaip ir J. Jasudavicius, bet M. Fiorot uždarbį beveik padvigubino 85 tūkst. JAV dolerių premija už pergalę.
Daugiausiai Vankuveryje uždirbo pagrindinės vakaro kovos laimėtojas Brendanas Allenas – 671 tūkst. JAV dolerių. Šešiaženkles sumas dar gavo Kevinas Hollandas (421 tūkst.), Reinier de Ridderis (365), Drew Doberis (365), Marlonas Vera (316), Aori Qilengas (226), Kyle‘as Nelsonas (211), Bruno Silva (210), Aiemannas Zahabi (176), Davey Grantas (161), Mattas Frevola (111) ir Cody Gibsonas (110). Kukliausias honoraras turnyre siekė 24 tūkst. JAV dolerių – tiek gavo Ravena Oliveira.
Turnyrą Vankuverio arenoje stebėjo 17 671 žiūrovas. Iš jų buvo surinkta kiek daugiau nei 2,7 mln. JAV dolerių pajamų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!