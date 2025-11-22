UFC Ianas Machado Garry po pergalės prieš Belalą Muhammadą iššūkį metė organizacijos čempionui

Kova prasidėjo nesklandžiai, kai I. Machado Garry dūrė B. Muhammadui į akį kaip tik įsibėgėjant pirmiesiems smūgių mainams, taip sustabdant veiksmą beveik dviem minutėms. Atnaujinus kovą, keitimasis smūgiais tęsėsi ir abu kovotojai atliko tikslių atakų, tačiau I. Machado Garry sekėsi geriau. B. Muhammadui buvo sunku rasti kelią į artimą distanciją prieš ilgų rankų savininką I. Machado Garry, kuris taip pat atliko keletą stiprių smūgių į blauzdą.
Antrojo raundo pradžioje B. Muhammadas palaikė didelį spaudimą smūgiais, tačiau jam nepavyko perkelti kovos ant žemės. Likus kiek daugiau nei minutei iki raundo pabaigos, I. Machado Garry antrą kartą įdūrė B. Muhammadui į akį, vėl sustabdydamas kovą. Teisėjas atnaujino kovą neatimdami taško.
Prasidedant lemiamam raundui, atrodė, kad kovos baigtis kybo ant plauko. B. Muhammadas padidino tempą, spausdamas I. Machado Garry. Nors B. Muhammadas atliko keletą gražių smūgių, I. Machado Garry pataikė daugiau žalos darančius smūgius, smūgiuodamas ir judėdamas išorinėje distancijoje.
Su šia pergale I. Machado Garry laimėjo antrą kartą iš eilės ir taip stiprina savo pozicijas kovoje dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. Jam tenka rimta konkurencija, nes Carlosas Pratesas ir Michaelas Moralesas taip pat pretenduoja kovoti dėl titulo, anksčiau laiko užbaigdami kovas „UFC 322“ turnyre. Tad I. Machado Garry po kovos prie mikrofono rėžė savo kalbą.
„Belalas negalėjo manęs parversti, tad, Islamai, tu pabandyk mane parversti, – po kovos sakė I. Machado Garry. – Sakau tau dabar, aš esu geriausias pasaulyje, ir tu turi pareigą ginti tą diržą prieš geriausią planetos pusvidutinio svorio kategorijos kovotoją – ir tu žiūri į jį. Tai Ianas Machado Garry. Tu ateini į mano divizioną ir pasirodai, kur tik nori pasaulyje, ir aš būsiu ten. Aš atimsiu iš tavęs tą sostą bei užbaigsiu tą seriją. Tau galas.“
Ian Machado Garry wants the champ Islam Makhachev next! 🏆#UFCQatar | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/03WbTOnhIw— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 22, 2025
B. Muhammadas 2025 m. patyrė jau antrą pralaimėjimą. Gegužę vykusiame „UFC 315“ turnyre jis vieningu teisėjų sprendimu prarado titulą kovoje su Jacku Della Maddalena.
Visi turnyro rezultatai:
Armanas Carukijanas įveikė Daną Hookerį skausmingu veiksmu (trikampiu smaugimu rankomis) – 2 raundas, 3:34
Ianas Machado Garry įveikė Belalą Muhammadą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Volkanas Oezdemiras įveikė Alonzo Menifieldą nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 1:27
Myktybekas Orolbajus įveikė Jacką Hermanssoną nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 2:46
Waldo Cortesas-Acosta įveikė Šamilį Gazijevą nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:22
Kyoji Horiguchi įveikė Tagirą Ulanbekovą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raundas, 2:18
Luke'as Riley įveikė Bogdaną Gradą nokautu (smūgiai rankomis) – 2 raundas, 0:30
Nicolas Dalby įveikė Saigidą Izagachmajevą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Asu Almabajevas įveikė Alexą Perezą skausmingu veiksmu (giljotina) – 3 raundas, 0:22
Abdulas-Rachmanas Jachjajevas įveikė Rafaelį Cerqueirą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raundas, 0:33
Aleksandre'as Topuria įveikė Bekzatą Almachaną vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Ismailas Naurdijevas įveikė Ryaną Loderį nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:26
Nurullo Alijevas įveikė Shemą Rocką vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Denzelis Freemanas įveikė Mareką Bujlo vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
