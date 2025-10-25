Trijulė lėmė marijampoliečių pergalę NKL

Likus 3,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ susikrovė 7 taškų persvarą (57:50), kurią išsaugojo iki lemiamos atkarpos starto (62:57).
Ketvirtąjį kėlinuką svečiai pradėjo 3,5 minutės spurtu 8:1, leidusiu didinti pranašumą iki dviženklio (70:58).
Per likusį laiką „Sūduva-Mantinga“ turėto pranašumo neišbarstė ir šventė ketvirtąją pergalę NKL pirmenybėse (92:76).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavęs D.Vilys pelnė 24 taškus (6/10 dvit., 3/9 trit., 3/4 baud.), sugriebė 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
Efektyviau už jį rungtyniavęs I.Labutis per 27,5 minutės sumetė 20 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit., 8/8 baud.), sučiupo 7 kamuolius ir mačą baigė su 25 naudingumo balais.
19 taškų prie marijampoliečių pergalės pridėjo M.Zigmantavičius.
„Sūduvos-Mantingos“ centras Matas Jucikas pakartojo šio NKL sezono atkovotų kamuolių rekordą, kuris priklausė Juliui Kazakauskui. Atletas per 27 minutes pelnė 5 taškus (2/7 dvit.) ir sugriebė 17 kamuolių, iš jų 10 – puolime.
Pralaimėtojų gretose išsiskyręs J.Kazakauskas per 32 minutes pelnė 19 taškų (6/8 dvit., 7/7 baud.), sugriebė 6 kamuolius, išdalino 7 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 29 efektyvumo balus.
„Sūduva-Mantinga“ šiose rungtynėse neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
„Kretinga-Rivilė“: Julius Kazakauskas 19 (6/8 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 29 naud.), Justas Žiubrys 14 (4/10 trit.), Tautvydas Rudys 11 (5/10 dvit., 3 per. kam.), Mantvydas Staniulis 10 (2/6 trit.), Edgaras Danys 8.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 24 (6/10 dvit., 3/9 trit.), Ignas Labutis 20 (2/5 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 25 naud.), Martynas Zigmantavičius 19 (4/7 trit.), Tautvydas Kliučinykas 10, Ernestas Jaškus 7.
