Prieš paskutinį 2026 metų TOPLYGOS turą T. Korkeakunnas pranešė, jog darbo „Panevėžyje“ nebetęs ir išbandys save sporto direktoriaus pozicijoje Helsinkio „Gnistan“ ekipoje. Palikęs Aukštaitijos sostinę, suomis iš karto įsitraukė į naują veiklą – anot jo, pirmosios dienos darbuojantis Suomijos aukščiausios lygos klube buvo itin intensyvios.
Atradęs galimybę, T. Korkeakunnas pabendravo su fk-panevezys.lt svetaine ir apžvelgė praėjusį sezoną, prisimindamas maloniai praleistą laiką Panevėžyje.
– Komandos rezultatai pagerėjo, kai sezono viduryje prisijungė nauji žaidėjai, tiesa, taškų deficitas buvo per didelis, kad būtų likviduotas ir atsirastų galimybė pakovoti dėl vietos Europos varžybose. Iš Jūsų perspektyvos, ko komandai trūko, o galbūt pats prie kai kurių dalykų neprisitaikėte, kad būtų išvengta prasta atkarpa nuo balandžio iki rugpjūčio?
– Kai atvykau, prioritetas buvo pakeisti kultūrą treniruočių aikštėje ir sukurti tinkamą žaidimo modelį. Tam prireikė laiko, tačiau pabaigoje dalykai pradėjo klostytis gerai. Tiesą pasakius, per mažai, per vėlai. Komanda stokojo disciplinos gynyboje ir puolime nebuvome pakankamai efektyvūs. Ypač gynyboje mes vėliau labai patobulėjome, bet neradome produktyvaus puolėjo, kuris mums laimėtų rungtynes.
– Žinoma, kelionė Europoje buvo pozityvi, su karčiu prieskoniu po baudinių serijos. Praėjus kažkiek laiko, gal pastebėjote, ko trūko per tas dvejas rungtynes ar nėra ko apgailestauti?
– Dėl Konferencijų lygos visiškai neapgailestauju. Vaikinai atliko geriausią, ką galėjo – baudiniuose visada yra truputis loterijos.
– Liksite prisimintas dėl savo sprendimų pasirenkant Lietuvos futbolininkus startinėje sudėtyje. Turbūt sunku pasakyti kažką naujo, bet ką atradote vietiniuose žaidėjuose, jog jais pasitikėjote aikštėje?
– Teikiau pirmenybę Lietuvos futbolininkams dėl jų darbo etikos ir ryžto žaisti kaip suplanavome, jie visada iškelia komandą į pirmą vietą. Jie man labai priminė Skandinavijos žaidėjus, su kuriais teko anksčiau dirbti.
– 2024 metais „Panevėžys“ ir Vilniaus „Žalgiris“ susitiko su Suomijos klubais, tad tuo metu turėjote galimybę įvertinti Lietuvos ekipas. Atvykus čia, kokį įspūdį šiemet paliko TOPLYGA?
– TOPLYGA yra labai konkurencinga, lygi ir fiziška lyga. Kiekvienas gali čia įveikti kiekvieną.
– Liksite prisimintas ir dėl savo prisitaikymo prie Panevėžio. Buvote kuklus, važinėjote dviračiu, žaidėte padelį. Atrodė, kad mėgavotės miestu ir žmonėmis, kurie Jus supo?
– Lietuva ir Panevėžys tapo man pozityvia patirtimi. Man labai patiko daug važinėti dviračiu gerais dviračių takais. Taip pat didelis dėkui Pauliui Janušauskui, pristačiusiam mane vietiniams padelio žaidėjams ir jie mane priėmė kartu žaisti. Visi žmonės, kuriuos sutikau, buvo tikrai malonūs bei padedantys. Ypač ačiū žmonėms, su kuriais dirbau klube.
– Kalbant apie Jūsų naują iššūkį, tikriausiai tai buvo kombinacija išbandyti save naujose pareigose ir sentimentalus faktorius? Ar savo sąraše turite žaidėjų iš „Panevėžio“ ir kitų Lietuvos komandų, kurie galbūt galėtų sustiprinti „Gnistan“ klubą ateityje?
– Esu labai sujaudintas dėl savo naujos karjeros sporto direktoriaus poste klube, kuris man yra labai svarbus. Tame klube baigiau profesionalaus žaidėjo karjerą ir pradėjau dirbti vyriausiuoju treneriu. Žinoma, yra žaidėjų tiek „Panevėžyje“, tiek TOPLYGOJE apskritai, kurie yra įdomūs kandidatai „Gnistan“ klubui, pasižiūrėsime.
– Pabaigai – Jūsų paskutinis komentaras atsisveikinus su Lietuva ir „Panevėžio“ klubu.
– Esu dėkingas dėl praleisto laiko Panevėžyje ir Lietuvoje. Populiarinsiu Jūsų valstybę būdamas čia. „Panevėžio“ futbolo klubui linkio viso ko geriausio, nuo šiol seksiu klubą iš gerbėjo perspektyvos. „Panevėžys“ – įvartis“!
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.