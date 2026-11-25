Telefonu su „FutbolasLT“ tinklalaidės vedėjais bendravęs „Minijos“ vadovas Vidas Burba atskleidė, kad apie šią situaciją jau kalbėjosi su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi.
„Ne paslaptis, kad pasibaigus Pirmos lygos pirmenybėms kalbėjau su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu ir pasakiau, kad jei gruodžio pirmą savaitę negausime informacijos, jog galime dalyvauti „Toplygoje“, vėliau mes tokio pasiūlymo nepriimsime. Tiesiog tuo metu jau formuosime komandą Pirmai lygai“, – sakė V. Burba.
Šiemet ne vieną staigmeną pateikusios „Minijos“ vadovas taip pat sureagavo į po taurės finalo pasigirdusias diskusijas apie Kretingos komandos pajėgumą rungtyniauti aukščiausioje šalies lygoje.
„Noriu pabrėžti, kad ir šiemet mūsų komanda buvo komplektuojama Pirmos lygos pirmenybėms. Dėl to keista, kad po finalinių taurės rungtynių daugelis ekspertų pradėjo kalbėti apie tai, kokio lygio yra „Minija“ ir ką ji veiktų patekusi į „Toplygą“?
Noriu jiems pasakyti, kad buvome susikomplektavę Pirmai lygai, o komanda viršijo visus lūkesčius. Buvo laimėtos dvejos taurės rungtynės prieš „Toplygos“ komandas, o pereinamosiose rungtynėse su „Šiauliais“ visi matė situaciją. Jei būtume turėję daugiau dienų pasiruošti pirmosioms rungtynėms, esu įsitikinęs, kad „Šiauliams“ būtų buvę dar sunkiau. Antrosios rungtynės parodė, kas yra kas“, – kalbėjo V. Burba.
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