Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Opta“ superkompiuterio duomenimis, „Sporting“ yra laikomas nežymiu favoritu laimėti šias rungtynes (39,5 proc.). „Man Utd“ šansai triumfuoti siekia 35,7 proc., o lygiųjų tikimybė – 24,8 proc.
• Paulo Fonseca ir Mauricio Pochettino pirmą kartą vadovaus savo naujoms komandoms Čempionų lygos rungtynėse.
• „Raudonieji velniai“ nelaimėjo nė vienerių paskutinių šešerių žaistų Čempionų lygos išvykos rungtynių (2 lygiosios, 4 pralaimėjimai), šį sezoną pralaimėjo abejas.
• „Sporting“ ir „Man Utd“ susitiks penktą kartą, tačiau pirmą nuo 2007/2008 m. Čempionų lygos sezono. Portugalijos klubas iki šiol laimėjo vos vieną akistatą, o tris kartus triumfavo „Raudonieji velniai“.
• „Sporting“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi dvyliktoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Man Utd“ su 6 taškais žengia 19-as.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Sunku susidaryti tikrą vaizdą apie šią Mančesterio komandą. Jie pakeitė trenerį, o dėl žaidėjo pašalinimo vos aštuntąją minutę rungtynėse su „Liverpool“ tapo neįmanoma atlikti jokios analizės. Sunku prognozuoti, tačiau tai bus stipri Mančesterio komanda, kurioje žais labai stiprūs žaidėjai. Tikimės motyvuoto varžovo, kuriam vadovauja naujas treneris. „Man Utd“ yra komanda, turinti aukščiausios klasės talentų, o Bruno Fernandesas ypatingai išsiskiria. Visgi rungtynėms nesiruošiame galvodami tik apie vieną konkretų žaidėją. Ruošiamės vertindami visą komandą ir stengiamės pasirengti įvairiems scenarijams.“
Paulo Fonseca, „Sporting“ komandos vyriausiasis treneris
„Šios rungtynėms mums iki šiol yra svarbiausios. Čempionų lygoje žaidžiame gerai ir esame pasiruošę. Mūsų laukia susitikimas su dideliu klubu, kuris pakeitė trenerį, tačiau mes norime surengti puikų pasirodymą ir laimėti.“
Maxi Araujo, „Sporting“ gynėjas
„Mes nesame trapūs. Esame stipri komanda. Tai parodėme praėjusį sezoną, užėmę trečiąją vietą „Premier“ lygoje. Dabar dėl šių rezultatų žaidžiame Čempionų lygoje. Futbole kartais visko nutinka dėl įvairių priežasčių. Dabar turime išsiaiškinti, kodėl, ties tuo ir dirbame. Manau, kad mums pavyks pakeisti šią situaciją.“
Mauricio Pochettino, „Man Utd“ komandos vyriausiasis treneris
„Man tai ypatingos rungtynės. „Sporting“ buvo pirmasis klubas, patikėjęs mano potencialu. Čia visada jaučiu sirgalių meilę ir gerumą. Tai man buvo labai svarbu mano, kaip žaidėjo, augimui.“
Bruno Fernandesas, „Man Utd“ komandos kapitonas
Komandų formos:
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