D. Sabonis buvo rezultatyviausias Sakramento ekipos žaidėjas.
Jis per 37 minutes pelnė 27 taškus (7/8 dvit., 1/1 trit., 10/12 baud.), atkovojo 10 atšokusių kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet pažeidė taisykles 3 kartus ir padarė 1 klaidą.
Iki pakartoto sezono taškų rekordo jam pritrūko 2 taškų.
Dariusas Acuffas pridėjo 22 taškus ir 9 rezultatyvius perdavimus, o Keeganas Murray surinko 18 taškų.
„Kings“ katastrofiškai pradėjo rungtynes ir antrojo kėlinio pradžioje atsiliko net 29 taškais (19:48). Po ilgosios pertraukos Sakramento klubas sugebėjo priartėti iki keturių taškų (78:82), tačiau šeimininkai susigrąžino dviženklį pranašumą, o ketvirtajame kėlinyje spurtavo 7:0 (93:108) ir galutinai perėmė rungtynių kontrolę.
Nugalėtojų gretose išsiskyrė De'Anthony Meltonas, pelnęs 24 taškus ir pataikęs net 8 tritaškius iš 12. Gui Santosas pridėjo 22 taškus, o Yaxelis Lendeborgas surinko 15 taškų ir atkovojo 8 kamuolius.
San Fransisko ekipa vis dar verčiasi be Stepheno Curry.
Sakramento krepšininkai šiame susitikime suklydo net 20 kartų.
Artimiausias NBA rungtynes „Kings“ lapkričio 30-osios naktį namuose žais su Minesotos „Timberwolves“, o „Warriors“ lapkričio 28-osios naktį išvykoje susitiks su Portlando „Trail Blazers“.
„Warriors“: De'Anthony Meltonas 24 (8/12 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Gui Santosas 22 (6/7 dvit., 2/4 trit.), Yaxelas Lendeborgas 15 (6/8 dvit., 8 atk. kam., 4 kld.), Brandonas Williamsas 14 (7/12 dvit.), Brandinas Podziemski 13 (3/6 trit., 6 rez. perd.), Georgesas Niangas 11 (3/6 trit.), Charlesas Bassey 10 (4/8 dvit., 7 atk. kam.), Gary Paytonas 9, Draymondas Greenas 6 (2/5 trit., 4 atk. kam., 11 rez. perd.), Willas Richardas 3, Alas Horfordas 2.
„Kings“: Domantas Sabonis 27 (7/8 dvit., 10 atk. kam., 6 rez. perd.), Darius Acuffas 22 (6/12 dvit., 3/12 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 5 kld.), Keeganas Murray 18 (6/13 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.), De'Andre Hunteris 12 (2/5 trit., 7 atk. kam.), Precious Achiuwa 11 (4/5 dvit., 4 atk. kam.), Emanuelas Sharpas 9 (3/6 trit.), Malikas Monkas 5 (4 rez. perd.), Leaky Blackas 3 (1/5 trit., 4 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.