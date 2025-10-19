Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Tomas Pakutinskas po diskvalifikacijos reikalauja antros kovos: pažada varžovą išgabenti su neštuvais

2025-10-19 09:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 09:37

Šeštadienį Vilniuje įvyko „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyras, kuriame pralaimėjimą po diskvalifikacijos patyrė 38-erių metų lietuvis Tomas Pakutinskas (24-17-3).

Tomas Pakutinskas | „Stop“ kadras

Šeštadienį Vilniuje įvyko „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyras, kuriame pralaimėjimą po diskvalifikacijos patyrė 38-erių metų lietuvis Tomas Pakutinskas (24-17-3).

REKLAMA
0

Karjerą po kovos su kartvelu Shota Beltemidze (28-4-1) norėjęs užbaigti T. Pakutinskas parteryje atliko neteisėtus smūgius į pakaušį, po kurių lietuvio varžovas nebepakilo nuo grindų ir teisėjai nusprendė diskvalifikuoti T. Pakutinską bei pergalę įskaityti Sh. Beltemidze.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar prieš kovą T. Pakutinskas abejojo, ar tęs karjerą po šios dvikovos bei teigė, kad nori narvą palikti „aukšta nata“.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi to padaryti lietuviui nepavyko ir jis dar būdamas narve pareikalavo revanšo.

„Tikiuosi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kovą kuo greičiau“, – sakė T. Pakutinskas.

REKLAMA

Tai jau antroji T. Pakutinsko kova iš eilės, kuri pasibaigė keistomis aplinkybėmis. Dar 2024 m. lapkritį vykusiame „King of Kings 124“ turnyre T. Pakutinskas kovą su Nyderlandu kovotoju Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo. Tą sykį likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas. Sunkiai viena akimi matęs S.Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T.Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas nutraukė kovą nepaskelbęs nugalėtojo.

REKLAMA
REKLAMA

Po „Brave CF“ ir UTMA organizuoto turnyro kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas pabrėžė, kad „taisyklės yra taisyklės“ ir reikia jų laikytis. Jis taip pat pasakė, jog organizacija itin norėjo dar tą patį vakarą leisti kovoti Deividui Žambai ir Robertui Mastersui, kurių kova buvo nutraukta dėl lūžusio narvo, tačiau taisyklės to neleidžia.

„Dėl revanšo nežinau – iš mūsų pusės yra Tomas, kitoje pusėje – Shota, jo atstovai yra „Brave CF“. Tai buvo mūsų „matchup'as“. Taisyklės yra taisyklės ir nepaisant to, ar tu geresnis, ar ne, kovoje būna tam tikri momentai, – sakė V. Geas. – Kaip ir antroje kovoje, gal kažkas sakė, kad pirmas raundas buvo aišku kieno, bet tokios yra taisyklės ir privalai jų laikytis. Mes labai norėjome padaryti iš karto tą kovą ir 100 procentų esu įsitikinęs, kad kovotojai būtų sutikę, bet to neleidžia taisyklės ir laikas pradėti MMA sportą Lietuvoje vesti pagal pasaulines MMA taisykles, o ne taip, kaip esame matę įvairių situacijų, kur, deja, nepuošia sporto.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų