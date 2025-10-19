Tomas Pakutinskas po diskvalifikacijos reikalauja antros kovos: pažada varžovą išgabenti su neštuvais

Karjerą po kovos su kartvelu Shota Beltemidze (28-4-1) norėjęs užbaigti T. Pakutinskas parteryje atliko neteisėtus smūgius į pakaušį, po kurių lietuvio varžovas nebepakilo nuo grindų ir teisėjai nusprendė diskvalifikuoti T. Pakutinską bei pergalę įskaityti Sh. Beltemidze.
Dar prieš kovą T. Pakutinskas abejojo, ar tęs karjerą po šios dvikovos bei teigė, kad nori narvą palikti „aukšta nata“.
Visgi to padaryti lietuviui nepavyko ir jis dar būdamas narve pareikalavo revanšo.
„Tikiuosi, kad „Brave CF“ ir UTMA padarys revanšą ir jį išneš su neštuvais. Prižadu. Norėjau šiandien pasitraukti iš sporto, bet man leido nepasitraukti. Parodysiu, koks esu. Prižadu, išneš jį su neštuvais, darykite kovą kuo greičiau“, – sakė T. Pakutinskas.
Tai jau antroji T. Pakutinsko kova iš eilės, kuri pasibaigė keistomis aplinkybėmis. Dar 2024 m. lapkritį vykusiame „King of Kings 124“ turnyre T. Pakutinskas kovą su Nyderlandu kovotoju Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo. Tą sykį likus vos 16 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos ringe kilo chaosas. Sunkiai viena akimi matęs S.Romanovas pastūmė teisėją po to, kai T.Pakutinskas pataikė galva į nosį. Į ringą suplūdo abiejų kovotojų komandos ir teisėjas nutraukė kovą nepaskelbęs nugalėtojo.
Po „Brave CF“ ir UTMA organizuoto turnyro kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas pabrėžė, kad „taisyklės yra taisyklės“ ir reikia jų laikytis. Jis taip pat pasakė, jog organizacija itin norėjo dar tą patį vakarą leisti kovoti Deividui Žambai ir Robertui Mastersui, kurių kova buvo nutraukta dėl lūžusio narvo, tačiau taisyklės to neleidžia.
„Dėl revanšo nežinau – iš mūsų pusės yra Tomas, kitoje pusėje – Shota, jo atstovai yra „Brave CF“. Tai buvo mūsų „matchup'as“. Taisyklės yra taisyklės ir nepaisant to, ar tu geresnis, ar ne, kovoje būna tam tikri momentai, – sakė V. Geas. – Kaip ir antroje kovoje, gal kažkas sakė, kad pirmas raundas buvo aišku kieno, bet tokios yra taisyklės ir privalai jų laikytis. Mes labai norėjome padaryti iš karto tą kovą ir 100 procentų esu įsitikinęs, kad kovotojai būtų sutikę, bet to neleidžia taisyklės ir laikas pradėti MMA sportą Lietuvoje vesti pagal pasaulines MMA taisykles, o ne taip, kaip esame matę įvairių situacijų, kur, deja, nepuošia sporto.“
