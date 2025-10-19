Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Jasmine Jasudavicius UFC kovoje su Manon Fiorot patyrė skaudų pralaimėjimą per 74 sekundes

2025-10-19 08:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 08:17

Šeštadienį Vankuveryje (Kanada) vykusiame UFC „Fight Night“ kategorijos mišrių kovos menų (MMA) turnyre svarbiausia karjeros kova nesusiklostė Kanados lietuvei Jasmine Jasudavicius (14-4 MMA, 8-3 UFC).

Manon Fiorot ir Jasmine Jasudavicius | Scanpix nuotr.

Apie kovą dėl čempionės titulo svajojusi J. Jasudavicius vos per 74 sekundes techniniu nokautu turėjo pripažinti buvusios pretendentės į titulą prancūzės Manon Fiorot (13-2 MMA, 8-1 UFC) pranašumą.

M. Fiorot šių metų gegužę patyrė skaudų prlaaimėjimą, kai nusileido tuometinei UFC visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg) čempionei Valentinai Ševčenko, todėl šį kartą visas susikaupusias emocijas išliejo ant J. Jasudavicius.

Vos prasidėjus kovai, M. Fiorot aktyviai atakavo ir kai tik J. Jasudavicius pabandė atsakyti į smūgius, M. Fiorot pataikė idealiai laiku atliktą kairės rankos tiesų smūgį, kuris stipriai sudrebino J. Jasudavicius ir privertė ją svyruoti.

Prancūzė iš karto parvertė varžovę ant žemės ir ėmė ją atakuoti tol, kol teisėjas Danas Miragliotta buvo priverstas nutraukti kovą.

„Norėjau sugrįžti po paskutinės kovos, kai buvau šiek tiek prislėgta, – prisipažino M. Fiorot. – Tai buvo sunkus laikotarpis, bet mums pavyko atsigauti ir sugrįžti su didele pergale. Dirbome labai daug ties bokso technika. Buvome įsitikinę, kad čia ateisime ir laimėsime – ir štai rezultatas.“

J. Jasudavicius po kovos skundėsi dėl sustabdymo, tačiau pakartotiniai vaizdo įrašai aiškiai parodė, kad D. Miragliotta priėmė teisingą sprendimą. Šis rezultatas nutraukė penkių iš eilės J. Jasudavicius pergalių seriją ir ji pirmą kartą nuo 2023 metų patyrė pralaimėjimą.

Prieš pralaimėdama V. Ševčenkai, M. Fiorot buvo laimėjusi visas septynias UFC kovas, tarp jų – ir prieš JAV lietuvę Rose Namajunas bei Erin Blanchfield.

Visi turnyro rezultatai:

Brendanas Allenas nugalėjo Reinierį de Ridderį techniniu nokautu (varžovo pasitraukimas) – 4 raundas, 5:00.

Mike’as Malottas nugalėjo Keviną Hollandą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).

Aiemannas Zahabi nugalėjo Marloną Verą skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).

Manon Fiorot nugalėjo Jasmine Jasudavicius techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 1:14.

Charlesas Jourdainas nugalėjo Davey Grantą skausmingu veiksmu (giljotinos smaugimas) – 1 raundas, 3:05.

Kyle’as Nelsonas nugalėjo Mattą Frevolą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 29–28, 29–28).

Drew Doberis nugalėjo Kyle’ą Prepolecą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 1:16.

Aori Qilengas nugalėjo Cody Gibsoną nokautu – 1 raundas, 0:21.

Brunas Silva nugalėjo HyunSungą Parką skausmingu veiksmu (smaugimas) – 3 raundas, 2:15.

Djordenas Santosas nugalėjo Danny Barlow vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).

Stephanie Luciano nugalėjo Raveną Oliveirą skausmingu veiksmu (smaugimas) – 3 raundas, 2:50.

Yousri Belgaroui nugalėjo Azamatą Bekoevą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 0:55.

Melissa Croden nugalėjo Tainarą Lisboą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 4:32.  

