Brendanas Allenas privertė pasiduoti Reinierį de Ridderį ir pasiekė ryškiausią UFC karjeros pergalę

Nors kovą jis priėmė likus mažiau nei keturioms savaitėms, B. Allenas dominavo ir palaužė Reinierį de Ridderį (21-3 MMA, 4-1 UFC).
Išgyvenęs ankstyvą R. de Ridderio spaudimą pirmajame raunde, B. Allenas pradėjo atakuoti, siekdamas išsekinti buvusį ONE FC organizacijos čempioną. Laikui bėgant B. Allenas vis labiau dominavo, o R. de Ridderis buvo taip pavargęs, kad po ketvirtojo raundo vos galėjo stovėti.
Sėdėdamas savo kampe R. de Ridderis atrodė palaužtas, todėl jo treneriai kartu su teisėju nusprendė nutraukti kovą, kai tapo aišku, jog jis nebegali tęsti. Oficialiai kova sustabdyta ketvirtajame raunde, o B. Allenas iškovojo pergalę techniniu nokautu.
It's over! Brendan Allen defeats Reinier de Ridder via TKO! 😤#UFCVancouver | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/8vs8AsCdaPREKLAMA— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) October 19, 2025
IT'S ALL OVER! 🤯@BrendanAllenMMA wins at the end of Round 4 for the biggest victory of his career!— UFC (@ufc) October 19, 2025
[ #UFCVancouver ] pic.twitter.com/IVhVX3q2BF
„Buvo puikus jausmas padaryti būtent tai, ką sakiau padarysiąs, – po pergalės sakė B. Allenas. – Mano komanda – tai vyrai, kurie į mane deda visą savo jėgą. Tai tikra brolybė. Treniravausi tris su puse savaitės. Padariau tai tiesiog nuo sofos. Sakiau jums, esu kitoks monstras. Kai galva švari ir esu susitelkęs, esu geriausias pasaulyje.
Jį pajutau pirmajame raunde. Prireikė akimirkos įsibėgėti. Jaučiau, kaip jis įsitempė. Supratau, kad kai tik atsidursiu viršuje ir tai pajusiu – žaidimas baigtas.“
Džiūgaujantis B. Allenas šventė vieną įspūdingiausių pergalių savo UFC karjeroje, ypač turint omenyje, kad R. de Ridderis iki tol buvo laimėjęs pirmas keturias kovas.
Po dviejų pergalių iš eilės B. Allenas tikisi pakilti reitinguose ir priartėti prie kovos dėl titulo, ypač po šio pasiekimo prieš R. de Ridderį.
„Chamzatai Čimajevai, jei nori gero imtynininko, nori jauno ir alkano varžovo – ateik, brolau, – šaukė B. Allenas. – Jei ne, Dricusai du Plessi, kur tu? Jau kurį laiką bandau tave pasiekti. Jei ne, Seanai Stricklandai, metas revanšui.“
Visi turnyro rezultatai:
Brendanas Allenas nugalėjo Reinierį de Ridderį techniniu nokautu (varžovo pasitraukimas) – 4 raundas, 5:00.
Mike’as Malottas nugalėjo Keviną Hollandą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Aiemannas Zahabi nugalėjo Marloną Verą skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Manon Fiorot nugalėjo Jasmine Jasudavicius techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 1:14.
Charlesas Jourdainas nugalėjo Davey Grantą skausmingu veiksmu (giljotinos smaugimas) – 1 raundas, 3:05.
Kyle’as Nelsonas nugalėjo Mattą Frevolą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 29–28, 29–28).
Drew Doberis nugalėjo Kyle’ą Prepolecą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 1:16.
Aori Qilengas nugalėjo Cody Gibsoną nokautu – 1 raundas, 0:21.
Brunas Silva nugalėjo HyunSungą Parką skausmingu veiksmu (smaugimas) – 3 raundas, 2:15.
Djordenas Santosas nugalėjo Danny Barlow vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Stephanie Luciano nugalėjo Raveną Oliveirą skausmingu veiksmu (smaugimas) – 3 raundas, 2:50.
Yousri Belgaroui nugalėjo Azamatą Bekoevą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 0:55.
Melissa Croden nugalėjo Tainarą Lisboą techniniu nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 4:32.
