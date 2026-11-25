Ši istorija pasakojama naujame „Netflix“ dokumentiniame seriale apie britų boksininko gyvenimą ir karjerą, kurio premjera numatyta penktadienį.
T. Fury žmona Paris prisiminė, kad tuo metu šeimos gyvenimas atrodė visiškai laimingas, tačiau vieną dieną viskas pasikeitė. Boksininkas buvo išėjęs pabėgioti su tėvu, kaip darydavo įprastai, tačiau namo grįžo tik po dviejų valandų. Jis atsisėdo ant lovos ir ilgai tylėjo.
„Paklausiau, kas nutiko, o jis atsakė: „Tu nepatikėsi, kur ką tik buvau. Tėtis man parodė du berniukus“, – pasakojo Paris.
Pats T. Fury prisiminė, kad tėvas iš pradžių pasiūlė susitikti su dviem savo gerbėjais. Boksininkas sutiko, manydamas, kad tai tiesiog jo tėvo pažįstami.
„Tada jis pasakė: „Ne, tai mano sūnūs, tavo broliai Tommy ir Romanas. Jie nori su tavimi susipažinti, nes yra dideli tavo gerbėjai“. Tėvas taip pat prisipažino turintis kitą moterį ir dar porą vaikų“, – pasakojo T. Fury.
Tuo metu Tommy buvo maždaug 10, o Romanui – 11 ar 12 metų. Pirmasis jų susitikimas įvyko gana neįprastoje vietoje – „McDonald's“ restorane.
„Jie dar buvo vaikai, todėl nuvežėme juos į „McDonald's“. Niekada pernelyg daug apie tai negalvojau ir iki šiol negalvoju. Nesijaučiu auka – tiesiog gyvenau toliau“, – sakė T. Fury.
Dabar abu jaunesnieji boksininko broliai taip pat yra profesionalūs kovotojai. 27-erių Tommy ir 30-metis Romanas dar nėra patyrę pralaimėjimų profesionalų ringe, o santykiai su vyresniuoju broliu yra artimi.
T. Fury motinos pusėje taip pat turi tris brolius – Johną jaunesnįjį, Shane'ą ir Hughie. Pastarasis, kaip ir Tysonas, pasirinko sunkiasvorio boksininko karjerą.
Dokumentiniame seriale taip pat bus prisiminta T. Fury karjera – nuo 2018 metais pasiektų lygiųjų su Deontay Wilderiu iki dviejų pergalių prieš amerikietį 2020 ir 2021 metais. 2024-aisiais britas prarado WBC čempiono diržą Oleksandrui Usykui.
Gruodžio 11 dieną Kardife T. Fury laukia dar viena itin didelė kova su Anthony Joshua.
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