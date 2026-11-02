Tatumas vedė „Celtics“ į pergalę Orlande, vokietis pagerino rekordą

Nugalėtojus į priekį vedė Jaysonas Tatumas, pelnęs 32 taškus. Net 15 taškų puolėjas surinko baudų metimais, realizavęs 15 iš 17 bandymų.
Paulas George’as pridėjo 17 taškų, iš kurių 10 pelnė lemiamame ketvirtyje.
Svarbų vaidmenį rungtynių pabaigoje atliko ir Neemiasas Queta, kuris per paskutines dvi minutes blokavo du varžovų metimus.
Likus minutei ir 32 sekundėms P. George’as pataikė tritaškį ir padidino Bostono pranašumą iki 11 taškų, taip praktiškai užtikrindamas svečių pergalę.
Trečiąjį kėlinį „Celtics“ pradėjo įspūdinga gynyba ir per pirmąsias keturias minutes neleido varžovams pelnyti nė taško.
Bostono persvara išaugo iki 15 taškų, tačiau Orlando krepšininkai nepasidavė.
Tristanas da Silva pataikė tris tritaškius ir padėjo šeimininkams surengti spurtą 12:0. Prieš lemiamą ketvirtį „Magic“ atsiliko vos 74:77.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Anthony Blackas perėmė kamuolį iš P. George’o ir pelnė du taškus su pražanga. Realizavęs baudą jis išlygino rezultatą – 79:79.
Kitoje atakoje Franzas Wagneris turėjo galimybę išvesti „Magic“ į priekį, tačiau nepataikė iš po krepšio.
Vėliau iniciatyvos ėmėsi J. Tatumas, o P. George’o tritaškis galutinai palaužė šeimininkų pasipriešinimą.
Bostono lyderis dar pirmajame kėlinyje patyrė nemalonų susidūrimą su Orlando puolėju Jamalu Cainu.
Žaidėjams netyčia susidūrus galvomis, J. Tatumui prasidėjo kraujavimas, todėl jis buvo priverstas išvykti į rūbinę.
Vis dėlto puolėjas sugrįžo į aikštę likus 6 minutėms ir 13 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos.
„Magic“ gretose rezultatyviausiai rungtyniavo A. Blackas ir T. da Silva, pelnę po 23 taškus.
F. Wagneris pridėjo 14 taškų ir atliko karjeros rekordą pagerinusius 12 rezultatyvių perdavimų.
Orlando ekipa ketvirtąsias rungtynes iš eilės vertėsi be čiurnos traumą patyrusio Paolo Banchero. Šeimininkai šį sezoną savo arenoje pralaimėjo visas trejas rungtynes.
„Celtics“ gretose dėl poilsio nerungtyniavo Mitchellas Robinsonas, kurį starto penkete pakeitė N. Queta.
Bostono klubas šiuo metu pirmauja NBA pagal atsarginių žaidėjų pelnomus taškus.
Artimiausias rungtynes „Celtics“ pirmadienį išvykoje žais su Hjustono „Rockets“, o „Magic“ namuose priims Vašingtono „Wizards“.
„Magic“: Anthony Blackas (5/7 dvit., 1/5 trit., 8 atk. kam., 4 kld.) ir Tristanas da Silva (4/6 dvit., 5/8 trit., 10 atk. kam.) po 23, Desmondas Bane 19 (5/9 trit.), Franzas Wagneris 14 (4/16 dvit., 1/4 trit., 6 atk. kam., 12 rez. perd.), Wendellas Carteris 7 (1/5 trit., 10 atk. kam.), Jamalas Cainas 5 (1/4 trit.), Jase Richardsonas 4 (0/4 trit.), Nikola Vucevičius 2 (4 atk. kam.).
„Celtics“: Jaysonas Tatumas 32 (7/14 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Paulas George 17 (3/10 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Derrickas White (2/5 trit.) ir Luka Garza (2/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 12, Bayloras Scheiermanas 10, Neemias Queta 8 (4/8 dvit., 8 atk. kam.), Hugo Gonzalezas ir Paytonas Pritchardas (0/7 trit., 7 atk. kam.) po 7, Samas Hauseris 3.
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