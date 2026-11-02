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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Istorinis Lendeborgo pasirodymas: 37 taškai ir rekordai „Warriors“ gretose

2026-11-02 06:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 06:32
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Ketvirtąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo „Golden State Warriors“ ekipa, kuri namuose 124:112 įveikė Los Andželo „Clippers“ krepšininkus.

Lendeborgas | Scanpix nuotr.

Ketvirtąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo „Golden State Warriors“ ekipa, kuri namuose 124:112 įveikė Los Andželo „Clippers“ krepšininkus.

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Be Stepheno Curry ir Draymondo Greeno rungtyniavusią komandą į priekį vedė įspūdingą pasirodymą surengęs naujokas Yaxelis Lendeborgas.

Puolėjas pelnė karjeros rekordą žyminčius 37 taškus (7/8 dvit., 6/11 trit., 5/6 baud.) ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

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Y. Lendeborgui tai buvo jau ketvirtosios rungtynės šiame sezone, kuriose jis pelnė bent 20 taškų.

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Trečiojo kėlinio viduryje naujokas surinko penkis taškus iš eilės ir padidino „Warriors“ persvarą iki 83:68. Tuo metu tai buvo didžiausias šeimininkų pranašumas rungtynėse.

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37 taškai yra geriausias „Warriors“ naujoko rezultatas nuo 2010 metų balandžio 14 dienos, kai S. Curry rungtynėse su Portlando „Trail Blazers“ pelnė 42 taškus.

Y. Lendeborgas taip pat pateko į išskirtinę klubo istorijos kompaniją.

Per pirmąsias septynerias NBA karjeros rungtynes bent du kartus 30 taškų ribą iki šiol buvo pasiekę tik trys „Warriors“ krepšininkai – Wiltas Chamberlainas, Rickas Barry ir dabar Y. Lendeborgas.

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Naujokas atsitiesė po sudėtingų penktadienio rungtynių su Los Andželo „Lakers“, kuriose dėl šešių pražangų turėjo anksčiau laiko palikti aikštę.

Prie pergalės taip pat svariai prisidėjo De’Anthony Meltonas, pelnęs 21 tašką.

Brandinas Podziemskis surinko 17 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Nuo atsarginių suolelio pakilęs Brandonas Williamsas pridėjo 17 taškų, o visi „Warriors“ atsarginiai kartu pelnė 40 taškų.

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„Clippers“ gretose rezultatyviausiai žaidė Rui Hachimura, surinkęs 24 taškus.

S. Curry ir D. Greenui treneriai suteikė poilsio prieš antrąsias rungtynes per dvi dienas.

Artimiausias rungtynes „Warriors“ pirmadienį namuose žais su Finikso „Suns“, o „Clippers“ tą pačią dieną priims Toronto „Raptors“.

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„Warriors“: Yaxelas Lendeborgas 37 (7/8 dvit., 6/11 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), De'Anthony Meltonas 21 (6/8 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Brandinas Podziemski (5/7 dvit., 2/7 trit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Brandonas Williamsas (5/8 dvit.) po 17, Alas Horfordas 9 (3/7 trit., 5 atk. kam.), Charlesas Bassey 6 (3/6 dvit., 10 atk. kam.), Gary Paytonas 5, Gui Santosas 4, Georgesas Niangas (1/5 trit.) ir Willas Richardas po 3, Grahamas Ike 2.

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„Clippers“: Rui Hachimura 24 (6/9 dvit., 4/7 trit., 7 atk. kam.), Kobe Sandersas 16 (4/6 trit.), Darius Garlandas 15 (3/5 dvit., 1/7 trit., 7 rez. perd.), Kris Dunnas 12 (5/5 dvit., 7 per. kam., 4 rez. perd.), Nickas Martinelli 10, Derrickas Jonesas 9 (2/6 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam.), Brookas Lopezas (2/6 dvit.) ir Keatonas Wagleris (0/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 7, Isaiahas Jacksonas 5 (2/7 dvit., 8 atk. kam.), Camas Christie 3, Baba Milleris ir Blake Wesley po 2.

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