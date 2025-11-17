 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tarp serbų rinktinės kandidatų – Eurolygos žaidėjai

2025-11-17 20:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 20:23

Serbijos rinktinės naujasis treneris Dušanas Alimpijevičius paskelbė išplėstinį kandidatų sąrašą. Jame – 24 pavardės, tarp kurių – būrys Eurolygos žaidėjų.

V.Micičius gali atvykti į rinktinę (Scanpix nuotr.)

0

Sąraše yra ir Vasilije Micičius (Tel Avivo „Hapoel“), Aleksa Radanovas (Miuncheno „Bayern“), Alenas Smailagičius (Bolonijos „Virtus“), Stefanas Miljenovičius, Ognjenas Dobričius ir Dejanas Davidovacas (visi Belgrado „Crvena Zvezda“), Arijanas Lakičius ir Aleksejus Pokuševskis (visi Belgrado „Partizan“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serbų atrankoje lauks susitikimai su Šveicarija ir Bosnija ir Hercegovina.

Visi serbų kandidatai: Vasilije Micičius, Ognjenas Jaramazas, Danilo Andžušičius, Aleksa Radanovas, Stefanas Nikoličius, Balša Koprivica, Alenas Smailagičius, Dušanas Rističius, Dušanas Miletičius, Nikola Tanaskovičius, Nemanja Dangubičius, Stefanas Miljenovičius, Ognjenas Dobričius, Dejanas Davidovacas, Savo Drezgičius, Asimas Džulovičius, Boguljubas Markovičius, Nikola Rebičius, Stefanas Momirovas, Vojinas Medarevičius, Arijanas Lakičius, Aleksejus Pokuševskis, Filipas Barna, Lazaras Stefanovičius.

