TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Harry Kane’as: „Vien įvarčiai neužtikrins „Ballon d'Or“ – svarbiausi komandiniai titulai“

2025-11-17 19:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 19:45

Harry Kane’as atsakydamas į klausimus apie galimybę laimėti 2026-ųjų metų „Ballon d'Or“ buvo itin atviras.

Harry Kane'as | Scanpix nuotr.

Harry Kane'as atsakydamas į klausimus apie galimybę laimėti 2026-ųjų metų „Ballon d'Or" buvo itin atviras.

„Šį sezoną galėčiau įmušti 100 įvarčių, bet jei nelaimėsiu Čempionų lygos ar pasaulio čempionato, greičiausiai nelaimėsiu „Ballon d'Or“. Tas pats galioja Erlingui Haalandui, tas pats – bet kuriam žaidėjui“, – sakė H. Kane’as.

„Bayern“ puolėjas šį sezoną išgyvena karjeros pakilimą – klube pelnė 23 įvarčius per 17 rungtynių, o Anglijos rinktinėje per penkerias rungtynes pasižymėjo penkiais įvarčiais. Vis dėlto H. Kane’as pabrėžia, kad individualių apdovanojimų vertė futbole didele dalimi priklauso nuo kolektyvinių titulų.

„Gali būti įmušęs begalę įvarčių, bet jei neturi trofėjų, tau pritrūks balsų asmeniniam prizui iškovoti“, – sakė H. Kane’as.

Futbolininkas pridūrė, kad H. Kane’o ir E. Haalando konkurencija – natūrali elitinio futbolo dalis:

„Šiuo metu kiekvienas siekia tapti geriausiu, bet „Ballon d'Or“ priklauso ne tik nuo asmeninės statistikos. Reikia pasiekti rezultatų su klubu ir rinktine“, – pabrėžė H. Kane’as.

Priminsime, jog H. Kane`as niekuomet nėra laimėjęs prestižinio apdovanojimo.

