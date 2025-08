Svitolina po nesėkmės prieš Osaką paviešino nepadorias lažybininkų žinutes ir atvirai sureagavo į patyčias

Praėjusią naktį ketvirtfinalyje ukrainietė Elina Svitolina (WTA-13) 2:6, 2:6 neprilygo buvusiai pirmajai pasaulio raketei japonei Naomi Osakai (WTA-49). Mačas truko tik 68 minutes.

E. Svitolina mačo pradžioje atsiliko 1:5. Vėliau ukrainietė sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją, bet aštuntajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Antrajame sete ukrainietė „break pointų“ neturėjo ir buvo eliminuota.

E. Svitolina prieš mačą buvo laikoma nežymia mačo favorite. N. Osaka į tokio lygio turnyro pusfinalį pateko pirmą kartą nuo 2022 m. Taip pat japonė po 3 metų pertraukos WTA reitinge grįš į 30-uką.

E. Svitoliną po mačo užsipuolė lažybininkai, rašę šlykščius komentarus. Jie linkėjo „rusams išžudyti visus ukrainiečius“, vadino E. Svitoliną „kale“ ir linkėjo jai mirties.

Ukrainietė nusprendė paviešinti tuos šlykščius komentarus: „Visiems lažybininkams noriu pasakyti, kad pirmiausia aš esu mama ir tik po to – sportininkė. Tai, kaip jūs kalbate su moterimis, su mamomis yra gėdinga. Jei tik mamos pamatytų, ką jūs rašinėjate, tai jumis pasišlykštėtų“.

Elina Svitolina showed the abusive & horrific messages she received from bettors after her loss to Naomi Osaka in Montreal.



Her response to them:



“To all the bettors: I'm a mom before I'm an athlete. The way you talk to women - to mothers - is SHAMEFUL. If your moms saw your… pic.twitter.com/nG7jA87Bw3

